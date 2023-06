Es dämmert

Es dauerte nicht lange, bis nach Veröffentlichung der Klasseneinteilung für die Gebietsliga Nordwest/Waldviertel am Montagabend die Frage kam, warum Gablitz hier zugeteilt wurde. Die Frage ist aufgrund der geographischen Lage des Vereins im Wienerwald berechtigt. Sie ist aber recht einfach zu beantworten: Der Meister der 1. Klasse Nordwest/Mitte steigt regulär in die „NW/WAV“ auf. Will er das nicht, muss der Verein das beantragen. Hat Gablitz nicht: Somit kam das Standard-Prozedere zum Einsatz.

Das kann man kritisieren. Die Alternative wäre aber, dass es kein Standard-Prozedere mehr gibt, sondern nach jeder Saison diskutiert werden muss, wer in welcher Liga spielt. Die für Vereine so wichtige Planungssicherheit wäre damit vollends passé.

Apropos Planungssicherheit: Die steckte auch dahinter, als die „Fixabsteiger-Regel“ im Waldviertel und Nordwesten eingeführt worden ist. Die zwei fixen Absteiger bieten Sicherheit. Aber auch die Möglichkeit unterschiedlicher Klassenstärken. In der Gebietsliga kommt das jetzt erstmals zum Einsatz. Und einigen dürfte erst jetzt wirklich bewusst werden, was fixe Abstiegsplätze neben vielen positiven Aspekten auch bedeuten können.