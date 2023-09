Verständliche Überraschung

Am Ende ist es doch leichter, einen Trainer zu tauschen, als die Mannschaft – vor allem unter der Saison. Das traf jetzt auch die Schweiggerser Kicker, die den Abstieg aus der 2. Landesliga doch nicht so gut verkraftet haben, wie es erst den Anschein hatte. Frischer Wind war nötig, wodurch am Ende auch Vereinsurgestein Christoph Pomassl als Coach nicht mehr zu halten war.

Ob zurecht, wird die Zeit zeigen. Der Zeitpunkt kommt aufgrund des Treueschwurs nach dem Abstieg und der engen Bande zwischen Coach und Klub etwas überraschend. Dass Schweiggers reagieren musste, will man nicht früh in Gefahr geraten, in die 1. Klasse durchzurauschen, ist aber auch klar. Am Pomassl-Weg mit eigenen Spielern und Jugend will der Verein festhalten. Das ist richtig und nachhaltig – und taugt auch vielen Trainern.

Die Chance ist groß, dafür bald einen geeigneten Nachfolger zu finden. Und wenn's doch länger dauert, hat man mit Martin Reif für diesen Job schon einen guten Mann interimistisch auf der Trainerbank sitzen.