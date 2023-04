Raabs fertigte den Tabellenführer ab

Raabs - Absdorf 4:0. Mit einer faustdicken Sensation kann die aktuelle Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel aufwarten: Raabs fertigte den haushohen Favoriten und Tabellenführer mit 4:0 ab. Damit rückte auch die Spitzengruppe wieder enger zusammen, trennen die Top-4 derzeit nur vier Punkte.

Nach einem anfänglichen Abtasten, nahm das Spiel nach rund einer Viertelstunde an Fahrt auf. In Minute 17 hatte Fronek die Führung für die Hausherren am Fuß, vergab aber. Jetzt kamen auch die Gäste auf. Zunächst vergab Barnaske knapp (19.), danach setzte Schwarz einen Kopfball nur knapp daneben (23.). Im Gegenzug schließlich das 1:0. Celoud bediente Repa, der mit einer Idealflanke auf Kranzl, der einnickte (24.). Vor der Pause schlug abermals Kranzl zu. Celoud spielte einen Freistoß kurz ab und der Raabser Mittelfeldmann drehte den Ball unter die Latte – 2:0 (43.).

Raabs blieb am Drücker

Nach dem Wechsel blieb‘s weiterhin ein offener Schlagabtausch. Zunächst verpasste Weidlinger den Anschlusstreffer knapp (54.), danach hatte Raabs‘ Stepanovsky mit einem Stangenschuss Pech (64.). In Minute 77 schließlich die Entscheidung: Die Absdorfer Abseitsfalle klappte nicht, Fronek enteilte, legte quer auf Kranzl, der mit seinem dritten Treffer auf 3:0 stellte. Den Schlusspunkt besorgte Repa in Minute 84 mit dem 4:0.

„Es war eine super Leistung“, schwärmte Raabs-Sportchef Richard Zarycka. „Ein verdienter Sieg gegen den künftigen Meister.“

Statistik:

Raabs - Absdorf 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (2.) Kranzl, 2:0 (43.) Kranzl, 3:0 (77.) Kranzl, 4:0 (84.) Repa

Karten: Celoud (28., Gelbe Karte Foul), Hölzl (59., Gelbe Karte Foul), Sauer (75., Gelbe Karte Foul), Fronek (44., Gelbe Karte Unsportl.)Dober (44., Gelbe Karte Foul)

Raabs: Stepanovsky, Repa, Kranzl (80. Hanko), Sauer, Glück, Kucirek, Celoud (85. Haidl), Hölzl, Schrittwieser, Kominek, Fronek

Absdorf: Märkt (61. Sachs), Breuer, Leal Barnaske (HZ. Figl), Fiedler, Eckhart, Weidlinger, Schwarz, Dober, Stippl, Schütz (61. Lembacher), Nuhsbaumer (HZ. Nemec)

274 Zuschauer, Schiedsrichter: Ernes Bajric