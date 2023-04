Klare Sache für Grafenwörth

Werbung

Raabs - Grafenwörth 2:5. Nur zwei Spiele gingen in der regulären Runde über die Bühne. Während sich Gars und Heidenreichstein im Nachzügler-Duell 2:2 trennten, schlitterte Raabs beim Heimspiel gegen Grafenwörth in eine 2:5-Abfuhr. Den Auftakt machte Robert Caljkusic, der bereits in der Vorrunde dreimal traf. In Minute 13 wurde er ideal freigespielt und ließ sich diese Chance nicht nehmen – 0:1. Der Ausgleich folgte aber prompt. Ebenfalls schöner Pass auf Repa, der zum 1:1 einschoss.

Mit einem Doppelschlag stellten die Grafenwörther die Weichen auf Sieg. Ein abgefälschter Schuss von Riegler bedeutete das 1:2 (26.), im nächsten Angriff traf erneut Caljkusic – 1:3 nach 28 Minuten.

Nach dem Wechsel hatten die Gäste mit einem Lattentreffer Pech (48.), für die Hausherren traf Samanek nur die Stange (51.). Die Raabser Defensive präsentierte sich an diesem trüben Tag dem Wetter angepasst. Grafenwörth nutzte jeden Fehler, stellte in Minute 69 durch Riegler auf 1:4. Noch einmal kam Raabs heran. Foul an Samanek und Kranzl verwertete den verhängten Strafstoß. In der Schlussphase verteilte die Raabser Defensive noch ein Geschenk, Löffelmann markierte den 5:2-Endstand.

Stefan Hölzl, Kapitän und Sportchef-Stv. Raabs: „Das Ergebnis war deutlicher als der Spielverlauf. Leider haben wir uns durch viele Fehler die Tore selbst geschossen.“

Grafenwörth-Trainer Alija Strugalioski: „Wir sind gut eingestellt in das Spiel gegangen und waren die bessere Mannschaft. Zwischenzeitlich haben wir richtig schönen Kombinationsfußball gespielt. Insgesamt waren wir die bessere Mannschaft und hätten uns sogar einen höheren Sieg verdient.“

Statistik:

Raabs - Grafenwörth 2:5 (1:3)

Torfolge: 0:1 (13.) Caljkusic, 1:1 (15.) Repa, 1:2 (26.) Riegler, 1:3 (28.) Caljkusic, 1:4 (69.) Riegler, 2:4 (76., Elfmeter) Kranzl, 2:5 (84.) Löffelmann

Karten: Stepanovsky (23., Gelbe Karte Kritik)Aigner (23., Gelbe Karte Unsportl.), Grünberger (65., Gelbe Karte Kritik), Fürlinger (67., Gelbe Karte Foul), Djordjevic (92., Gelbe Karte Kritik), Posavac (76., Gelbe Karte Foul)

Raabs: Repa, Samanek, Kominek, Stepanovsky (HZ. Hanko), Celoud (88. Wessely), Glück, Kranzl, Sauer, Kucirek, Hölzl, Fronek (79. Roßnagl)

Grafenwörth: Riegler (89. Nagy), Kotchev (89. Ruf), Löffelmann, Grünberger (83. Deutsch), Djordjevic, Aigner, Caljkusic (89. Gmeiner), Akkus (HZ. Posavac), Fürlinger, Aigner, Steiner

125 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Winkler