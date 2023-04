Im Finish schlug Raabs zu

Werbung

Raabs - Rehberg 2:1. Nach der knappen 2:3-Auftaktniederlage in Großweikersdorf konnten die Raabser nun zum ersten Mal voll anschreiben. Das Heimspiel gegen Rehberg wurde mit 2:1 gewonnen. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, gab es kaum nennenswerte Höhepunkte. Eine der wenig gefährlichen Aktionen verzeichneten die Gäste in der Minute 33: Beim Schuss von Klaffl glänzte Raabs-Keeper Kucirek und parierte.

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Hausherren zusehends das Kommando. Sämtliche Chancen blieben aber vorerst ungenützt. Ein Komink-Kopfball (47.), ein Fronek-Schuss (57.) sowie eine weitere Chance von Fronek (59.), nach idealem Zuspiel von Samanek, machte allesamt Rehberg-Torhüter Weindl zunichte. Umso überraschender war zu diesem Zeitpunkt die Rehberger Führung. Klaffl netzte in Minute 70 zum 0:1. Raabs nahm nun volles Risiko – auch deswegen, da die Gäste ab Minute 81 nur noch in Unterzahl agierten, Reisinger mit der Ampelkarte vom Feld musste. Darauf trat Jürgen Celoud zum Freistoß an und donnerte den Ball genau unter die Latte – 1:1 (82.).

Jetzt war das Spiel völlig offen, jeder Ausgang möglich. Zunächst hatten die Gäste den Matchball, doch Kucirek parierte einen Kopfball von Klaffl, ehe im Gegenzug Samanek ein ideales Zuspiel verwertete – 2:1 für Raabs! Raabs-Sportchef Richard Zarycka: „Eine tolle Leistung von uns und die drei Punkte sind sehr wichtig. Wir haben gut dagegengehalten.“

Rehberg Co-Trainer Christian König ergänzte: „Wir haben leider kein gutes Match gespielt. Unsere Leistung war geprägt von vielen Fehlpässen und wenig Torszenen. Am Ende war es aber trotzdem eine unnötige Niederlage.“

Tore: Heim Jürgen Celoud (82., Freistoss), Heim Rostislav Samanek (90.), Gast Patrick Klaffl (70.)

Raabs: Lukas Kucirek, Florian Kranzl, Christian Sauer, Leander Hanko, Gernot Glück, Zdenek Stepanovsky, Tomas Fronek, Jürgen Celoud, Rostislav Samanek, Stefan Hölzl, David Kominek, Bastian Höfinger, Martin Repa, Nico Schrittwieser, Markus Roßnagl, Mario Rieder, Bernhard Haidl, Martin Repa (78. statt Leander Hanko), Nico Schrittwieser (83. statt Florian Kranzl)

Rehberg: Thomas Weindl, Martin Kuncl, Alin Ginghina, Fezulla Sali, Bohumir Doubravsky, Marius Sava, Mattis Huber, Armin Plametzberger, Daniel Molnar, Patrick Klaffl, David Reisinger, Michael Kohl, Sebastian Bauer, Fabian Bauer, Daniel Fürler, Ali Hussaini, Sebastian Bauer (HZ. statt Daniel Molnar), Fabian Bauer (70. statt Armin Plametzberger)

Karten: Stefan Hölzl (41. Gelb Kritik), Jürgen Celoud (76. Gelb Unsportl.), David Reisinger (62. Gelb Unsportl.), David Reisinger (81. Gelb-Rot Unsportl.)