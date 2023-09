Weltpokalsieger kommt zum Derby

Franz Hasil ist eine Legende des österreichischen Fußballs. Der heute 79-Jährige kommt am Samstag als Stargast zum Bezirksderby zwischen Raabs und Dobersberg. Für die jüngere Leserschaft eine kurze Zusammenfassung seiner Weltkarriere: Offensivmann Hasil beginnt mit Fußball beim 1. Schwechater SC, wechselt 1962 zu Rapid Wien. Nach über 100 Spielen in grün-weiß wagt der damals 24-Jährige in einer Zeit, in der jedes Team nur zwei Legionäre haben darf, den Schritt zu Schalke 04. Nur ein Jahr später holt ihn Ernst Happel nach Rotterdam, bei Weltklub Feyenoord gewinnt er mit dem „Grantler“ den Europapokal der Landesmeister, heute besser bekannt als Champions League – und auch den Weltpokal. In den Niederlanden wird er zum „besten Legionär aller Zeiten“ gewählt. Nach vier Jahren dort lässt Hasil seine Karriere bei Austria Klagenfurt, Spital an der Drau und der Vienna ausklingen. Für Österreich absolviert er 21 Länderspiele. Beim Derby wird er den Ehrenankick durchführen.

Franz Hasil (links) im Rapid-Trikot bei einem Legenden-Derby gegen die Wiener Austria (rechts: Josef Sara) im Rahmen des legendären Wiener Stadthallenturniers am 6. Jänner 1995. Hasil & Co. siegten 6:4. Foto: APA, Ulrich Schnarr

WIE ES DAZU KAM? „Wir treffen uns oftmals im Business Club bei Rapid und Franz interessiert sich dafür, warum ich Raabs unterstütze – das will ich ihm am Samstag zeigen“, erklärt Gerald Haidl, CEO von Raabs-Sponsor „Newcon“. Euphorisch gab sich auch USV Raabs-Obmann Richard Zarycka: „Das ist natürlich super.“ Groß ist die Vorfreude auf das Derby bei beiden Teams. Immerhin ist es das erste Waidhofner Bezirksduell seit dem Vitiser Abstieg 2019 und das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der Gebietsliga jemals.

„WICHTIGSTES SPIEL DER SAISON“ „Es ist das einzige Spiel, das man eigentlich wirklich Derby nennen kann“, unterstrich Dobersbergs Sektionsleiter Harald Pelz. Zarycka schlug in dieselbe Kerbe: „Es ist schon brisant. Immerhin geht es darum, wer die Nummer zwei im Bezirk hinter Waidhofen ist. Viele kennen sich auch, arbeiten zusammen.“ Deswegen sei es, zumindest aus Prestige-Gründen, das „wichtigste Spiel der Saison“. „Sonst kann man sich das ganze Jahr sekkieren lassen“, schmunzelte Zarycka. Auch sportlich sei die Wichtigkeit des Duells der derzeit punktegleichen Tabellennachbarn aber enorm wichtig, bekräftigte Zarycka: „Wenn du das gewinnst, bist du wieder an der Spitzengruppe dran.“

LANGZEITAUSFALL FIX Zuletzt mussten beide Teams klare Niederlagen einstecken: Raabs unterlag 1:3 in Rehberg, Dobersberg daheim 0:3 gegen Weißenkirchen. Beim USV ist indessen auch fix, dass Dominic Kühhas die gesamte Saison ausfallen wird. Der Routinier brach sich beim 0:4 in Langenlois das Bein. Angeschlagen war zuletzt auch Martin Rejman noch. Der Stürmer musste nach seiner Platzwunde gegen die „Loiser“ mit sieben Stichen genäht werden. Und auch Verteidiger Mathias Weiss fehlte gegen Weißenkirchen aus privaten Gründen, dürfte aber im Derby wieder auflaufen. Raabs wiederum kann laut Zarycka aus dem Vollen schöpfen.

LEGIONÄR VOR DEM AUS Definitv nicht spielen wird Dobersbergs einziger Sommerneuzugang, Daniel Veselý. Der Legionär steht bereits vor dem Aus, absolvierte nur zwei Testspiele und zog sich in der Vorbereitung eine Muskelverletzung zu. „Wenn das demnächst bei ihm nicht besser wird, werden wir ihn wieder abgeben“, stellte Pelz klar, der die Wahrscheinlichkeit auf einen Verbleib als gering schätzte. Im Derby hofft er auf Punkte: „Es wird ein besonderes Spiel. Wir wollen etwas mitnehmen, einem etablierten Gebietsligisten ein Bein stellen.“