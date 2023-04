Rehberg dreht 2:0 Rückstand um

Werbung

Rehberg - Gars 5:2. Die Kremstaler erwischten gegen den Tabellenletzten einen katastrophalen Start ins Spiel. Bereits in der 4. Minute durfte die Gäste das erste Mal jubeln. Nach einer Flanke traf Markus Angenbauer sehenswert per Seitfallzieher zum frühen 1:0. Nur zwei Minuten darauf legte Gars zum 2:0 nach. Einen Corner spielten die Gäste kurz ab und Marco Bauer traf mit dem linken Fuß genau ins Kreuzeck. Nach dem frühen Rückstand erholte sich die Rehberger mit Fortdauer des Spiels aber immer besser. In der 15. Minute sorgte Abwehrchef Martin Kuncl für den Anschlusstreffer per Elfmeter, nachdem zuvor Daniel Molnar im Strafraum gefoult wurde.

Rehberg geht mit Pausenpfiff in Führung

Nur zwei Minuten nach dem 2:1 schafften die Heimischen bereits den Ausgleich. Patrick Klaffl versenkte einen Freistoß direkt über die Mauer im linken Eck. Nach dem Ausgleich kontrollieren die Rehberger großteils das Spielgeschehen. Quasi mit dem Pausenpfiff drehte die König-Elf das Spiel dann noch komplett um. Marius Sava zog aus rund 30 Metern mit seinem starken linken Fuß ab und traf genau in den Winkel. Gars-Torüter Dominik Pfaller konnte dem Ball nur hinterherschauen.

Sava sorgt mit seinem Doppelpack für die Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel, Rehberg hatte aber mehr Spielanteile als die Gäste. In der 68. Minute ließ Molnar die Chance auf die Vorentscheidung noch aus. Sechs Minuten später machte es Sava besser. Aus rund 20 Metern traf der Flügelspieler genau ins Eck und sorgte für das 4:2. In der letzte Minute trug sich auch noch Armin Plametzberger in die Torschützenliste ein und stellte den Endstand von 5:2 her.

Die Stimmen zum Spiel

Rehberg-Trainer Dominik König: „Wir haben einen katastrophalen Start ins Spiel erwischt. Meine Mannschaft hat dann aber Moral bewiesen und das Spiel gedreht. Ein großes Lob.“

Statistik:

Rehberg - Gars 5:2 (3:2)

Torfolge: 0:1 (4.) Angenbauer, 0:2 (6.) Bauer, 1:2 (15., Elfmeter) Kuncl, 2:2 (17., Freistoß) Klaffl, 3:2 (45+2.) Sava, 4:2 (74.) Sava, 5:2 (90+3.) Plametzberger

Karten: Nikbay (75., Gelbe Karte Foul), Sali (63., Gelbe Karte Foul), Sava (34., Gelbe Karte Foul)Angenbauer (55., Gelbe Karte Kritik), Lechner (14., Gelbe Karte Foul)

Rehberg: Sava, Bauer (76. Plametzberger), Molnar (89. Hussaini), Kuncl, Klaffl (89. Baumgartner), Doubravsky (62. Sali), Ginghina, Huber, Weindl, Nikbay, Bauer (76. Plametzberger)

Gars: Hinger, Lechner, Bauer (76. Plametzberger), Pfaller, Kaiblinger (81. Moser), Dundler, Sykora, Gräf (88. Furthlehner), Schachinger, Angenbauer (58. Sykora), Steiner

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerald Seizer