Gföhl setzt sich im Derby durch

Rehberg - Gföhl 0:1. Die Kremstaler mussten im Derby gegen Gföhl gleich auf mehrere Stammspieler verzichten. Abwehrchef Martin Kuncl, Sercan Nikbay und Alin Ginghina konnten nicht mitwirken. Von Beginn an entwickelte sich eine zerfahrene Partie. In den ersten 10 Minuten sahen die 170 Zuschauer keine einzige Torchance. Nach einer viertel Stunde hatte Rehberg-Flügelflitzer Bohumir Doubravsky dann die erste Möglichkeit im Spiel, sein Abschluss ging aber weit übers Tor. Vier Minuten später wurden die Gäste das erste Mal gefährlich. Spielmacher Simon Stefanec verfehlte aber klar.

Gföhl kommt besser ins Spiel

In der 29. Spielminute tunnelte Gföhl-Flügelspieler Martin Barta Rehbergs Fabian Bauer, der Abschluss mit seinem schwächeren linken Fuß ging aber knapp daneben. Auch vor dem Pausenpfiff waren die Gäste dann besser im Spiel als Rehberg. Stürmer Patrik Juhos scheiterte einmal am starken Rehberg-Goalie Thomas Weindl, einmal verfehlte er eine Hereingabe von Kapitän Markus Simlinger nur knapp. In der 43. Minute hatten die Gföhler dann die beste Chance im Spiel. Innenverteidiger Manuel Steiner traf nach einem Corner aber nur die Latte.

Steiner sorgt für Derby-Sieg

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer im Rechpergstadion dann den einzigen Treffer. Nach einem Eckball kam der Ball zu Gföhls Thomas Steinbauer, der den Ball erneut zur Mitte brachte, wo Steiner mit dem Kopf den Ball unter die Latte versenkte. Nach dem 1:0 verabsäumte die Zeilhofer-Elf den Sack zuzumachen. Stefanec scheiterte per Freistoß an Weindl und Stefan Mayerhofer nach einem Stanglpass von Michael Dietl. Die Heimischen hätten in der zweiten Hälfte einen Elfmeter bekommen können, doch Schiedsrichter Marinko Zilic ließ nach einem harten Einsteigen von Steiner im Zweikampf mit Doubravsky weiterspielen. In der 88. Spielminute hatten die Rehberger dann noch die Chance auf das 1:1. Der eingewechselte Enes Gibanica verfehlte das lange Eck aber knapp.

Stimmen zum Spiel

Rehberg-Trainer Dominik König: „Es war ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften. Bei uns haben drei wichtige Stammspieler gefehlt und zwei Spieler mussten verletzungsbedingt ausgetauscht werden, die sind schwer zu ersetzen.“

Gföhl-Trainer Manuel Zeilhofer: „Aufgrund der zweiten Hälfte war es ein verdienter Sieg für uns. Wir haben die Vorgaben gut umgesetzt und hätten den Sack früher zumachen können.“

Statistik:

Rehberg - Gföhl 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (55.) Steiner

Karten: Reisinger (60., Gelbe Karte Foul), Pospis (69., Gelbe Karte Kritik)Simlinger (90+3., Gelbe Karte Unsportl.)

Rehberg: Huber, Sava (54. Hussaini), Weindl, Doubravsky (70. Gibanica), Bauer Sebastian, Bauer Fabian, Sali, Klaffl, Reisinger, Molnar (65. Pospis), Plametzberger

Gföhl: Barta, Mayerhofer Stefan (86. Hahn), Simlinger Markus, Steinbauer, Hahn Christian, Steiner, Stefanec, Gerstl, Dietl, Pauser, Juhos

170 Zuschauer, Schiedsrichter: Marinko Zilic