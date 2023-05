Großweikersdorf übernimmt Tabellenführung

Rehberg - SG Großweikersdorf / Wiesendorf 1:2. Die Kremstaler mussten im Heimspiel gegen Großweikersdorf gleich auf vier wichtige Stammspieler verzichten. Martin Kuncl, Bohumir Doubravsky, Marius Sava und Fezulla Sali standen Trainer Dominik König nicht zur Verfügung. Die Gäste kamen besser ins Spiel und setzten die Heimischen zu Beginn unter Druck. Die erste große Chance vergab Großweikersdorf nach einer halben Stunde. Drei Minuten später hätte Rehberg in Führung gehen müssen. Goalgetter Tomas Pospis lief alleine auf Großweikersdorf-Torhüter Marcel Schweida zu und der Goalie zeichnete sich mit einer bärenstarken Parade aus.

1:0 gleich nach Seitenwechsel

In der ersten Minute nach dem Wiederanpfiff nutzte Großweikersdorf eine Unachtsamkeit in der Rehberger-Hintermannschaft aus und ging in Führung. Stefan Heider verwandelte ins lange Eck. Die König-Elf ließ sich durch den Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und schaffte in der 54. Minute den Ausgleich. Nach einem Lochpass von Armin Plametzberger traf Pospis aus rund 15 Metern ins rechte Eck. In der 66. Spielminute ging Großweikersdorf aber wieder in Führung. Nach einem Gestocher kam der Ball zu Boris Bakalic und sein Abschluss landete unhaltbar im Tor. Rehberg hatte in der 80. Spielminute noch die Chance auf den Ausgleich. Der Schuss von Daniel Molnar ging aber knapp daneben.

Stimmen zum Spiel

Rehberg-Trainer Dominik König: „Gegenüber der Weißenkirchen-Partie war das eine klare Leistungssteigerung von uns. Leider haben wir uns nicht belohnt. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“

Statistik:

Rehberg - SG Großweikersdorf / Wiesendorf 1:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (46.) Heider, 1:1 (54.) Pospis, 1:2 (66.) Bokalic

Karten: Bokalic (90+1., Gelbe Karte Foul), Aigner (72., Gelbe Karte Foul)

Rehberg: Huber, Bauer Sebastian, Pospis (75. Hussaini), Nikbay, Klaffl (67. Molnar), Ginghina, Weindl, Plametzberger (75. Akkus), Reisinger, Bauer Fabian, Hummel

SG Großweikersdorf / Wiesendorf: Heider Stefan, Pirker, Geiger, Schauerhuber (76. Keck), Asipi (86. Heider), Fiedler (90. Schüschner), Schweida, Aigner, Bokalic, Streit, Arnold

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Weber