Drazic köpft Rehberg zu Sieg

SV Cardea Rehberg - USV Raiffeisen Raabs/Thaya 3:1 (2:1). Rehberg-Trainer Dominik König verzichtete gegen Raabs in der Startaufstellung auf Patrick Klaffl und Mattis Huber. Schon nach neun Minuten musste er dann zusehen, wie seine Mannschaft eine Ecke nicht geklärt bekam, im zweiten Anlauf Thomas Fronek von rechts auf Rostislav Samanek flankte und der Tscheche per Kopf aus elf Metern rechts unten zur 0:1 Führung einköpfte. In den ersten 20 Minuten kam von den Rehbergern fast gar nichts. Einzig ein Kopfball, den Bernhard Soucek knapp verpasste, wurde etwas gefährlich.

In der 27. Minute bekam die König-Elf dann einen Freistoß aus dem Halbfeld, fast von der Mittellinie, zugesprochen. Edeltechniker Armin Plametzberger richtete sich die Kugel zurecht und servierte sie punktgenau auf den Kopf von Martin Kuncl, der den Ball ins lange Eck verlängerte und über das 1:1 jubeln durfte. Die Kremstaler waren jetzt präsenter und deutlich besser im Spiel. In der 35. Minute ging der junge Nicolos Dzjalaganija rechts im Strafraum stark ins Dribbling, behauptete sich gut und wurde an der Outlinie von den Beinen gerissen. Den fälligen Elfmeter nahm sich Torjäger Kosta Drazic, der den Ball halbhoch in der 36. Minute, obwohl Tormann Marvin Sieber noch dran war, ins rechte Eck verwandelte.

Kurz nach Wiederanpfiff für die zweite Halbzeit hatte Ali Hussaini das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Sieber. In der 54. Minute war es dann wieder ein ruhender Ball von Plametzberger, der das Spiel entschied. Die Starke Ecke fiel fünf Meter vor dem Tor auf den Kopf von Drazic, welcher vor Sieber, der sich enorm verschätzte, an den Ball kam und einköpfte. Die Rehberger schalteten nun einen Gang zurück und wurden hauptsächlich noch durch Konter extrem gefährlich. Die Raabser, rund um Ex-Bundesliga Spieler und jetzigen Spielertrainer Miroslav Milosevic, waren am kleinen Feld im Rechperg Stadion quasi ideenlos und probierten es ähnlich wie die Rehberger mit vielen hohen Diagonalbällen.

Drazic hätte in der 65. Minute den Hattrick schnüren können, scheiterte alleine vorm Tor jedoch abermals am starken Raabser Tormann Sieber. Von den Gästen sah man in der zweiten Hälfte nicht mehr viel, einen großen Torhunger konnte man ebenso nicht erkennen, die Niederlage wurde mit Fortdauer der Partie mehr oder weniger akzeptiert. Mit den Einwechslungen von Huber und Klaffl wurden die Heimischen in den Kontern nochmal um einen Tick gefährlicher, das vierte Tor blieb aber aus. Den Schlusspunkt dieses Spiels setzte in den letzten Spielsekunden Rehbergs Flügelflitzer Klaffl mit einer reinroten Karte. Für ein unnötiges Foul mit gestrecktem Fuß an der Mittellinie wäre er jedoch vermutlich bei den meisten Schiedsrichtern auch mit gelb davon gekommen.

Stimmen zum Spiel:

Dominik König, Trainer des SV Cardea Rehberg: „Bis zum 1:0 waren wir nicht gut, ab dann waren wir aber bis Spielende spielbestimmend. Mit dem 3:1 sind die Raabser auch noch gut bedient. Das war eine sehr gute Leistung und eine tolle Antwort auf die letzten schlechten Leistungen von uns.“

Statistik:

Rehberg - Raabs 3:1 (2:1).

Torfolge: 0:1 (10.) Samanek, 1:1 (28.) Kuncl, 2:1 (37., Elfmeter) Drazic, 3:1 (55.) Drazic.

Gelbe Karten: Soucek (31. Foul), Reinthaler (60. Foul); Kominek (72. Foul), Celoud (75. Kritik).

Rote Karten: Klaffl (93. Foul); .

Rehberg: Wimberger; Fabian Bauer, Kuncl, Reinthaler, Sebastian Bauer; Radulovic, Soucek (69. Huber); Hussaini (86. Konrad), Plametzberger (86. Bulusek), Dzjalaganija (86. Özaslan); Drazic (76. Klaffl).

Raabs: Sieber; Dundler, Fonjga, Celoud, Kominek, Samanek, Fronek, Milosevic, Hölzl (63. Kranzl), Sauer (HZ. Hanko), Stepanovsky (73. Ziegler).

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Georg Harrer.