Absdorf möchte sich rehabilitieren

In Absdorf dürfte lähmendes Entsetzen herrschen über die 0:4-Klatsche in Raabs. Nach dem glanzvollen 5:0-Triumph in der Vorwoche gegen St. Bernhard wurde die Schragner-Truppe im Waldviertel echt vorgeführt. Trainer Christian Schragner musste fast sachlich feststellen: „Wir haben dieses Spiel verdient verloren. Auch in dieser Höhe! Wer den Kampf nicht annimmt, der kann dort oben nicht gewinnen“.

Auch wenn der Raabser Sportchef Richard Zarycka den Absdorfern selbst nach dieser Abfuhr Rosen streute: „Wir haben super gegen den zukünftigen Meister gespielt“, kann man bei den Blau-Gelben jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen. Diese fast unerklärliche Leistungsschwankung macht nachdenklich. Und das „Wolfsrudel“ dahinter bleckt wieder die Zähne. Damit sind Großweikersdorf, Grafenwörth, St. Bernhard und auch Langenlois wieder voll im Titelkampf dabei. Absdorf muss die Wunden lecken. Diesmal kommt der Tabellenletzte Gars. Der schöpfte mit dem 3:1-Heimsieg über Groß Gerungs wieder Mut, wenngleich Obmann Gerhard Lechner weiß: „Dort hängen die Trauben sehr hoch, erwarten wir uns nichts.“ Bei den Kamptalern arbeiteten zuletzt Keeper Manuel Fischer und Stürmer Philip Grubmüller an ihren Comebacks.

Großweikersdorf sieht sich als Außenseiter

Erster Verfolger von Absdorf bleibt Großweikersdorf. „Wir sind dennoch nur Außenseiter, haben gegen alle direkten Konkurrenten noch zu spielen. Aber ich bin natürlich mit meiner Mannschaft sehr zufrieden“, spielt Trainer Gernot Holcmann den „Ball zurück“. Die Youngstertruppe ist die Mannschaft der Stunde, ein packender Titelkampf wartet! Nächste Hürde ist auswärts Rehberg.

Totgesagte leben bekanntlich länger. Das darf man ruhig auch auf den USC Grafenwörth umlegen. Nach einem Fehlstart ins Frühjahr mit zwei Niederlagen gelang den Grafenwörthern im Auswärtsspiel gegen Weißenkirchen jetzt nämlich der vierte Sieg in Serie. Durch die Absdorfer Niederlage gegen Raabs ist das Titelrennen damit wieder vollkommen offen. Die drei Bezirksvereine der Liga liegen innerhalb von drei Punkten und dahinter lauert noch St. Bernhard. „Die Bezirksteams werden sich den Titel ausschnapsen. St. Bernhard wird nicht mehr eingreifen können,“ prophezeit Grafenwörth-Coach Strugalioski. Doch Vorsicht: der kommende Gegner Gföhl schoss sich mit einem 5:0-Sieg gegen Heidenreichstein warm.

Auch St. Bernhard könnte vorne dranbleiben. Es wartet das Gastspiel bei Nachzügler Kottes. Doch nach vier Wochen ohne vollen Erfolg gewannen die Kotteser zuletzt den Nachtrag gegen Traismauer.

Auf Traismauer wartet hingegen das nächste Nachzügler-Duell. Der Dreizehnte (14 Punkte) tritt beim Zwölften Heidenreichstein (20) an. Gewinnt Heidenreichstein, könnte das schon ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt sein.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Absdorf - Gars (Erkus; Linder, Hegedus); 20 Uhr: Grafenwörth - Gföhl (Mann; Kocyigit, Menzel), Langenlois - Raabs (Govedarevic; Oitzl, J. Duran).- Samstag, 16.30 Uhr: Rehberg - SG Großweikersdorf/Wiesendorf (R. Weber; Isahu, Lenk).- Sonntag, 16.30 Uhr: Groß Gerungs - Weißenkirchen (Zilic; Vincetic, A. Böhm), Heidenreichstein - Traismauer (H. Topuz; Baston, Menzel), Kottes - St. Bernhard/F. (Marchsteiner; Haidl, Pejkovic).