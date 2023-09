An der Spitze geht's eng zu

Mit dem 6:1-Sieg von Heidenreichstein im Spitzenspiel gegen Langenlois übernahmen die Burgstädter die Tabellenführung - und sorgten dafür, dass sich die Spitze ganz eng zusammenrückte. Die Top-3 halten allesamt bei 14 Punkten. Heidenreichsteins Vorteil: Im Gegensatz zu den Verfolgern Großweikersdorf und Langenlois hat der Spitzenreiter eine Partie weniger absolviert. „Es ist schon eine kleine Sensation, an die keiner geglaubt hat“, strahlte Trainer Patrick Wunsch nach der Partie. Der Erfolg kam nicht von ungefähr, sondern sei das Ergebnis intensiver Arbeit. „Ich habe sie zweimal gesehen und eigentlich in- und auswendig gekannt. Langenlois war sehr gut, hätte Chancen auf das 2:0 gehabt, wobei unser Tormann Patrick Brantner dreimal super gehalten hat. In der zweiten Halbzeit haben wir uns die Tore dann stark herausgespielt.“

Nun nach Weißenkirchen

Die Tabellenspitze gilt es am Sonntag in Weißenkirchen zu verteidigen. Die Wachauer setzten mit dem 4:0-Sieg in Grafenwörth ein Ausrufezeichen, während der regierende Vizemeister Grafenwörth weiterhin an der letzten Tabellenposition steht.

Das Spitzenspiel steigt in Großweikersdorf. Der Tabellenzweite empfängt den Fünften Kottes. Die Kotteser stehen an der fünften Stelle, in Schlagdistanz zur Spitze. Ebenfalls vorne klopfen die Gföhler an. Die empfangen diesmal Aufsteiger Dobersberg, der zuletzt den Negativlauf stoppte, mit dem 2:2 gegen Großweikersdorf nach vier Niederlagen wieder anschrieb. Gföhl setzte zuletzt mit dem 7:1-Sieg in Rehberg ein starkes Signal.

Beim Duell Groß Gerungs gegen Gablitz treffen zwei Mittelständer aufeinander - der Sieger darf sich wieder nach oben orientieren. Aufsteiger Gablitz kam zuletzt in Fahrt, fertigte Landesliga-Absteiger Amaliendorf 5:1 ab. Chance zur Rehabilitation gibt's für Amaliendorf am Samstag beim Heimspiel gegen St. Bernhard. Auch die St. Bernharder pochen auf Wiedergutmachung - zuletzt setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Schweiggers. Der Landesliga-Absteiger präsentierte mit Roman Bujdak inzwischen einen neuen Trainer.