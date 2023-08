Da war's nur noch einer

Nach drei Spieltagen hält nur noch ein Team bei einer rein-weißen Weste: Heidenreichstein gewann das Derby gegen den bisher starken Aufsteiger 2:0 und hält als einziges Team beim Punktemaximum. Am kommenden Wochenende möchten die Burgstädter diese Serie gegen Kottes prolongieren. Doch Vorsicht ist angebracht. Mit dem 3:1 über den regierenden Vizemeister feierten die Kotteser den ersten Saisonsieg und stießen die Tullnerfelder weiter in einer sportliche Krise. Drei Spiele, drei Niederlagen, 0 Punkte, 3:11-Tore lautet die Grafenwörther Bilanz. Aufgebessert kann diese vorerst nicht werden - Grafenwörth ist am Wochenende spielfrei.

Debüt für Milosevic

Erste Verfolger von Spitzenreiter Heidenreichstein sind derzeit Langenlois und Großweikersdorf/Wiesendorf. Beide sind bereits am Freitagabend im Einsatz. Langenlois empfängt Dobersberg, die SG muss gegen Aufsteiger Gablitz ran. Die Gablitzer unterlagen zuletzt Raabs 2:3, wobei die Thayastädter den ersten Saisonsieg feierten. Dennoch musste Trainer Slobodan Batricevic seinen Platz räumen, für ihn übernahm Miroslav Milosevic als Spielertrainer. Seine Premiere feiert er beim Heimspiel gegen St. Bernhard. Der Vorjahresdritte feierte ebenso seinen ersten vollen Erfolg. Dabei wäre es beim Heimspiel gegen Weißenkirchen fast noch einmal eng geworden. 4:0 führte der USV, am Ende stand's 4:3.

In der Vorsaison kickten Schweiggers und Amaliendorf noch zusammen in der 2. Landesliga West. Nach dem Abstieg treffen sie nun in der Gebietsliga aufeinander. Amaliendorf ist nach wie vor ungeschlagen, kam zuletzt zuhause gegen Gföhl aber nicht über ein 0:0 hinaus und hält aktuell bei fünf Zählern. Schweiggers - zuletzt spielfrei - hat bisher zweimal verloren, hofft also auf die ersten Zähler.