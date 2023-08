Derby-Liga legt los

Es geht los in der Waldviertler Derby-Liga! Gleich acht der 14 Teams kommen aus dem Oberen Waldviertel - viele spannende Duelle sind programmiert. Dass es nun doch mit 14 Mannschaften losgeht, ist auch dem zu verdanken, dass Grafenwörth doch noch einen Rückzug vom Rückzug machte. Damit ist der regierende Vizemeister weiterhin an Bord.

Zum Start gibt's gleich eine Doppelrunde: Nach den ersten Partien am Wochenende wird Runde zwei am Dienstag (Feiertag, 15.8.) ausgetragen. Neu in der Liga sind Gablitz (Meister 1. Klasse Nordwest/Mitte) und Dobersberg (1. Klasse Waldviertel). Beide starten mit einem Heimspiel. Die Gablitzer empfangen Freitagabend Langenlois, Dobersberg am Samstag Kottes.

Waldviertel-Derbys stehen in Amaliendorf und St. Bernhard am Programm. 2. Landesliga-Absteiger Amaliendorf empfängt am Samstag Raabs. Die Raabser landeten im Sommer den Königstransfer der Liga, verpflichteten Ex-Bundesliga-Profi Miroslav Milosevic. Der Vorsaison-Dritte St. Bernhard trifft auf Heidenreichstein. In der Vorsaison setzte sich St. Bernhard in beiden Duellen durch.

Mit Schweiggers „erwischte“ es in der Vorsaison einen zweiten Waldviertler in der 2. Landesliga West. Nach dem Abtieg wird die Saison am Samstag mit einem Heimspiel gegen das runderneuerte Team der SG Großweikersdorf/Wiesendorf eingeläutet.