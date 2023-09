Drei Teams vorne weg

Bis zum vorigen Spieltag stand nur noch Heidenreichstein mit einer makellosen Bilanz da. Zwar sind die Waldviertler nach wie vor ungeschlagen, nach dem 1:1 gegen Kottes mussten sie Platz eins aufgrund der Tordifferenz vorerst an Langenlois abtreten. Die Heidenreichsteiner treten diesmal bereits am Freitag an, gastieren beim regierenden Vizemeister Grafenwörth. Der steckt nach den finanziellen Turbulenzen nun auch sportlich in einer Krise, hält nach drei Partien bei null Punkten.

Erneut auf einen Tabellenführer trifft Kottes - diesmal am Sonntag zuhause auf Langenlois. Die Langenloiser zeigten sich zuletzt gut in Schuss, fertigten Dobersberg 4:0 ab und fügten dem gut in die Saison gestarteten Aufsteiger die zweite Niederlage zu.

Nicht vom Fleck kommt der zweite Aufsteiger, Gablitz. Beim 0:4 gegen Großweikersdorf/Wiesendorf war man praktisch chancenlos - ein Punkt nach vier Runden lautet die magere Ausbeute. Freitagabend empfängt man Gföhl, das sich zuletzt mit 4:2 gegen Groß Gerungs behaupten konnte.

Raabs siegte bei Milosevic-Debüt

Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf profitierte beim 4:0 über Gablitz vom starken Sturm-Duo Robert Cajlkusic/Giovanni Kotchev - beide steuerten je einen Doppelpack bei. Nun geht's zu St. Bernhard. Der Vorsaisondritte erlebt derzeit ein Auf und Ab, ließ auf den ersten Saisonsieg eine 1:3-Niederlage bei Raabs feiern. Bei den Thayatalern jubelte man hingegen über ein gelungenes Debüt von Miroslav Milosvic als Spielertrainer. Der Routinier löste nach drei Spieltagen Slobodan Batricevic als Trainer ab. Für die Raabser war das nach zwei Niederlagen der zweite volle Erfolg in Serie. Diesmal geht's am Samstag nach Rehberg. Die Rehberger wiederum holten zuletzt ein 1:1 im Kremser Bezirksduell bei Weißenkirchen.

1:1 endete auch das Duell der beiden Waldviertler Landesliga-Absteiger Schweiggers und Amaliendorf. Schweiggers führte mit 1:0, ehe das Spiel aufgrund eines Unwetters knapp vor der Halbzeit abgebrochen werden musste. Vier Tage später wurde die restliche Spielzeit nachgetragen. In der Nachspielzeit glich Amaliendorf schließlich noch aus - und ist damit weiterhin ungeschlagen. Die Bilanz: ein Sieg, drei Remis, sechs Punkte, Rang vier.