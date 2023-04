Gipfeltreffen an der Tabellenspitze

Werbung

Freitag, 20 Uhr: Showdown in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Tabellenführer Absdorf trifft auf den Tabellenzweiten St. Bernhard. Erst am vorvergangenen Wochenende tauschten die Klubs die Positionen, nachdem zuvor Aufsteiger St. Bernhard von der zweiten Runde weg die Tabelle anführte, auch als Spitzenreiter überwinterte. Am Wochenende endete sich an dieser Situation nichts. St. Bernhard musste das Heimspiel gegen Groß Gerungs aufgrund der Witterungsverhältnisse mit Dauerregen absagen, konnte also nichts an Boden gutmachen. Absdorf war erst am Dienstagabend – nach Redaktionsschluss – in Langenlois im Einsatz.

Vorentscheidenden Charakter misst St. Bernhard-Trainer Manuel Fettinger dem Duell ohnehin nicht bei – auch, wenn der Rückstand seines Teams bei einer Niederlage auf mindestens fünf Zähler anwachsen könnte. „Es sind danach noch immer genug Spiele. Auf beide Teams warten gegen schwere Gegner, wo alles möglich ist.“ Er sieht keinen Druck bei seiner Trupe: „Ich hab‘ immer gesagt, dass Absdorf der ganz große Favorit ist – wir können ganz entspannt hinfahren.“ Fettinger attestiert Absdorf eine hohe Qualität: „Sie haben in jeder Reihe viel Routine und enorme Qualität.“ Das Hinspiel gewann St. Bernhard 2:0. Dass das spielfreie Wochenende nicht ideal war, gibt er zu: „Weil du natürlich im Rhythmus bleiben willst. Aber gegen das Wetter bist du machtlos.“

Absdorfs Sportlicher Leiter Mario Krumböck freut sich auf das Duell: „St. Bernhard wird ein absolutes Spitzenspiel, wir werden alles daran setzen, die drei Punkte in Absdorf zu behalten. Vorentscheidung ist aber auch bei einem Sieg für uns noch keine gefallen – fünf Punkte Vorsprung wären aber natürlich ein angenehmer Polster auf den Herbstmeister.“

Fix ist, dass sich die personelle Situation bei den St. Bernhardern etwas entspannt hat: Schon am Wochenende wären Matthias Gabler und Tim Schleinzer wieder zur Verfügung gestanden, gegen Absdorf sind sie also wieder fix mit von der Partie. Fehlen wird hingegen Maximilian Ableidinger. Der verletzte sich gegen Grafenwörth am Knie, kann, so Fettinger, noch die nächsten vier Wochen fehlen. Absdorf kann fast aus dem Vollen schöpfen – lediglich Simon Schörg muss vorgegeben werden.