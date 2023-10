Der Kampf um die Winterkrone geht in die finale Phase. In der Pole-Position steht Großweikersdorf/wiesendorf, dicht gefolgt von Kottes. Die Kotteser haben allerdings wie der drittplatzierte Gablitz ein Spiel weniger ausgetragen als der Leader.

Auf Großweikersdorf/Wiesendorf wartet Freitagabend eine schwere Aufgabe - es kommt der Tabellensechste Weißenkirchen. Zuletzt lief es nicht wie gewünscht. Ganz zufrieden kann die SG Großweikersdorf/Wiesendorf nach dem Auswärtsspiel in Langenlois nicht sein. Die Tabellenführer gerieten in der 26. Minute in Rückstand und liefen diesem bis zur 61. Minute hinterher. Besonders in den Schlussminuten waren die Großweikersdorfer dem Sieg dann doch näher als die Gäste. Kotchev bekam in der letzten gefährlichen Aktion des Abends einen Freistoß zugesprochen, den er auch platziert aufs Tor der Gastgeber brachte. Langenlois-Keeper Feiertag rettet den Gastgebern mit einer Heldentat aber noch das Unentschieden.

Die Kotteser setzten ihre Serie gegen Amaliendorf fort, siegten zum dritten Mal in Folge, und sind überhaupt bereits seit zwei Monaten ungeschlagen. Die Rollen vorm Duell gegen Nachzügler Groß Gerungs sollten also klar verteilt sein. „Aber ein Derby ist eben ein Derby“, bremst Günter Steinbacher die Euphorie. „Die stehen mit dem Rücken zur Wand, schwer zu sagen, wie sie drauf sind.“ Die Gerungser Personalsituation kommt dem Tabellenzweiten jedenfalls entgegen. „Klauner ist schon ein sehr Guter, wenn er ausfällt, wird uns das nicht schaden.“

Auf der Gegenseite hebt Trainer Ante Plazibat die Gefahr durch David Rester hervor, der die Torschützenliste mit zehn Treffern anführt. „Ein 1,95 Meter großer Kämpfer, beidbeinig und schnell, dazu haben sie noch zwei, drei sehr gute Spieler im Mittelfeld. Die müssen wir in den Griff kriegen.“

Gablitz trifft im Aufsteiger-Duell auf Dobersberg. Die Gablitzer starteten schwach in die Saison, fingen sich aber und rollten die Liga von hinten auf. Bei Dobersberg verlief es genau umgekehrt. Zuletzt rutschten die Waldviertler sogar in die Abstiegszone.

Erster Heimsieg oder Ende der Unserie?

Schweiggers kämpft gegen Heidenreichstein um den ersten Heimsieg der Saison. Trotz sehr unterschiedlichem Saisonstart, nach dem die Burgstädter sogar an der Tabellenspitze standen, kommen sich die Vereine in der Tabelle wieder nahe. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, meint deshalb FCH-Trainer Patrick Wunsch. „Schweiggers wird defensiv gut stehen und über die Außen schnell umschalten – ähnlich wie wir, aber wir müssen unbedingt die Fehler abstellen“, war Wunsch nach dem Ausrutscher gegen Gföhl unzufrieden. „Da erwarte ich eine Reaktion der Mannschaft, dass sie alles für den Verein gibt, und den Sieg mehr will.“

Schweiggers-Sportleiter Thomas Reif weiß um die desaströse Heimbilanz, möchte den Fans am Sonntag unbedingt einen Sieg schenken. „Es passt eigentlich nicht zu uns, dass wir so gastfreundlich sind. Das muss schleunigst aufhören“, schmunzelt er. Zuletzt lief es für den USC wieder besser, während der kommende Gegner viermal in Folge leer ausging.