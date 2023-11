Kottes mit Chance auf Platz eins

Zwei Spieltag sind in der Gebietsliga Nordwerst/Waldviertel noch zu absolvieren. Derzeit führt Großweikersdorf mit 25 Zählern vor Kottes (23) die Tabelle an. Doch am Wochenende pausiert der Leader mit „seiner“ spielfreien Runde. Die große Chance für Kottes also, die Tabellenführung zu übernehmen. „Das wäre natürlich eine Genugtuung, nachdem uns vor der Saison schon viele unten gesehen haben“, sagt Co-Trainer Günter Steinbacher. Im Grunde sei seine Mannschaft aber „nicht so fokussiert auf die G’schicht mit der Tabelle“, meint er. „Der Gabriel (Steinbacher, Anm.) oder ein Martin Hammerl denken da sicher nicht dran. Andere Vereine müssen Erster werden, wir sind da ein bissi anders gestrickt. In Kottes stehen mehr der Spaß und die Haberer im Vordergrund.“

Die Mannschaft bleibe also auf ihre Gegner konzentriert, speziell auswärts in St. Bernhard sei auch Vorsicht geboten, mahnt Steinbacher. „Sie sind vor allem auswärts schwer zu bespielen.“ Die St. Bernharder siegten im letzten Heimspiel 9:2 gegen Rehberg. Vor allem sind die Bernharder derzeit in einem echten Torrausch. Dem 9:2 gegen Rehberg folgte ein 6:1 bei Dobersberg. „Wenn man das Haar in der Suppe suchen möchte, dann wäre es die Chancenauswertung. Aber was soll ich einer Mannschaft vorwerfen, die 6:1 gewonnen hat? Ich bin hochzufrieden“, analysierte St. Bernhard-Coach Manuel Fettinger. „Kottes hat eine gute Mannschaft und derzeit einen Lauf“, so Fettinger.

Chancen auf den Herbstmeistertitel haben rechnerisch auch noch Weißenkirchen (22) und Gablitz (21). Gablitz hat von der Papierform her die leichtere Aufgabe, trifft auf Schlusslicht Grafenwörth. Weißenkirchen tritt in Schweiggers an.

Krisen-Duell in Gerungs

Aber nicht nur in der vorderen Tabellenhälfte geht's spannend zu, sondern auch in der hinteren Region. In Groß Gerungs steigt das Waldviertel-Duell zweier Krisen-Teams. Der drittletzte Groß Gerungs empfängt den Elften Heidenreichstein. Die Heidenreichsteiner führten vorübergehend sogar die Tabelle an, eine sieglose Serie gipfelte zuletzt in der 0:2-Derbyniederlage gegen Amaliendorf, wodurch die Burgstädter immer weiter abrutschen. Ein richtungsweisendes Duell im Abstiegskampf also.

Trainerwechsel in Langenlois

Amaliendorf hingegen befindet sich wieder im Aufwind, nachdem der Landesliga-Absteiger zu Saisonbeginn nicht recht auf Touren kam. In Langenlois wartet ein richtungsweisendes Spiel - und zwar für beide Mannschaften. Nur drei Punkte garantieren für beide Teams den Anschluss an die Spitzengruppe. Bei den Weinstädtern gab es sogar einen Trainerwechsel. „Wir haben jetzt gemeinsam diesen Entschluss gefällt“, beschreibt der nunmehrige Ex-Trainer Christoph Eichinger die Trennung. Es sei alles im Guten abgelaufen, fand er nur positive Worte über seinen nunmehrigen Ex-Verein: „Ich hatte einen Riesenspaß in den letzten drei Jahren. Auf jedes Training habe ich mich gefreut und beim Heimfahren schon übers nächste Training nachgedacht. Somit sehe ich das Ganze mit einem weinenden und einem lächelnden Auge. Ich bin sehr dankbar für die Zeit.“ Was ihm vor allem in Erinnerung bleiben werde, sei das familiäre Umfeld, welches vom Vorstand, den Spielern bis hin zu den Zuschauern herrsche. „Ich wünsche dem Verein nur das Beste.“ Auch die Zusammenarbeit mit dem Sportlichen Leiter, Thomas Korbel, war für Eichinger top. Jeden Tag habe es Telefonate gegeben, welche die gute Zusammenarbeit bestätigt hätten.