Mehrkampf um die Spitzengruppe

In der Gebietsliga geht's weiterhin extrem eng zu. Den Zweiten trennen vom Tabellenzwölften gerade einmal fünf Punkte. Kein Wunder, dass es fast jede Woche eine komplett Tabellenkonstellation gibt. An der Spitze thront aktuell Großweikersdorf/Wiesendorf. Und dort kommt's am neunten Spieltag auch zum Schlager. Die SG empfängt Heidenreichstein. Die Waldviertler thronten selbst an der Spitze, büßten nach Niederlagen in Weißenkirchen und zuletzt Raabs aber Meter ein.

Ebenfalls in der Spitzengruppe unterwegs sind eben Raabs und Langenlois - und diese Teams treffen am Samstag aufeinander. Während aus der Spitzengruppe Weißenkirchen diesmal spielfrei ist, versucht sich der Tabellenzweite Kottes gegen Schweiggers. Der Überraschungszweite greift nach der Spitze, während der Landesliga-Absteiger versucht, sich etwas von den hinteren Plätzen abzusetzen. Zuletzt gelang Schweiggers mit dem 1:0-Erfolg bei Dobersberg ein kleiner Befreiungsschlag.

Die Dobersberger gastieren am Samstag in Amaliendorf - und treffen somit auf einen weiteren Landesliga-Absteiger, der bislang noch nicht auf Touren kam. Zuletzt verloren die Amaliendorfer in Rehberg 1:3. Die Rehberger treten diesmal beim Vorletzten Groß Gerungs an. Mit einem Sieg würde man wieder ins Tabellenmittelfeld vorstoßen. Allerdings benötigt auch Gerungs dringend Punkte.

Dringend punkten - das steht auch für Grafenwörth auf der Agenda. Der regierende Vizemeister hält weiterhin bei nur einem Zähler. Diesmal geht's nach Gföhl. Gföhl wiederum ist auf Wiedergutmachung aus, verlor zuletzt in Kottes 2:3 und benötigt Punkte, soll der Kontakt nach vorne nicht verloren gehen.

Bei Gablitz gegen St. Bernhard treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Nur der Sieger schaffte den Anschluss an die Spitzengruppe. Ein Remis hilft vorerst niemandem so richtig weiter.