Neuer Spitzenreiter in der Liga

Großweikersdorf/Wiesendorf siegte in Rehberg 2:1, Absdorf unterlag daheim dem nunmehr ehemaligen Schlusslicht Gars 2:3 - damit war die Ablöse an der Spitze perfekt. Großweikersdorf ist die große Überraschung in der Rückrunde. Nach sieben Durchgängen im Frühjahr hält die Mannschaft bei 18 Zählern. Lediglich in Gföhl musste man sich in der letzten Minute geschlagen geben. Doch das Team steckte diesen Rückschlag toll weg und fertigte 48 Stunden später Kottes mit 3:0 ab. „Die Burschen sind im Training voll bei der Sache, auch voll im Saft. Ich kann nur meinen Hut ziehen, sie setzen die Vorgaben meistens sehr gut um. Es ist eine Freude mit ihnen zu arbeiten“, schwärmt Holcmann von seinem Team. Doch er kommt auch gleich wieder auf den Boden der Realität: „Wir haben ein mörderisches Restprogramm vor uns. Für mich sind immer noch andere Teams Favoriten auf den Titel - das ist nur eine Momentaufnahme.“ Der Aderlass in der Winterpause hat kaum Spuren hinterlassen, zumindest bis dato nicht. Das Team hat natürlich durch die Erfolge Selbstvertrauen getankt. Der Titelkampf ist ähnlich brutal wie in der Gebietsliga Nordnordwest, wahrscheinlich bis zuletzt ein „Gemetzel“. Nun geht's gegen Heidenreichstein. Die Burgstädter tankten aber ebenfalls Selbstvertrauen. Im Tabellenkeller fertigten sie Traismauer mit 4:0 ab und machten einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Absdorf muss nun wieder seine Wunden lecken. Mit Weißenkirchen wartet erneut ein Team aus der hinteren Tabellenregion. Die Wachauer kämpfen noch um den Klassenerhalt, haben nun auch wieder Gars im Nacken. Die Kamptaler empfangen nun im Derby Langenlois und hoffen auf erneuten Punktezuwachs.

Auf Wiedergutmachung ist auch der Dritte Grafenwörth gegen Traismauer aus. Im Heimspiel gegen Gföhl hätte man genug Chancen gehabt um gleich mehrere Spiele zu gewinnen. Genutzt wurde allerdings nur eine davon. Da sich Gföhl im Gegenzug extrem kaltschnäuzig zeigte und hochprozentig traf, gingen die Grafenwörther als Verlierer vom Platz. In der Liga bleibt man durch die Niederlage von Absdorf an der Spitze dran. Man darf dennoch von einer ungenutzten Chance sprechen, denn mit drei Punkten wäre man wieder gleichauf gewesen. Dasselbe gilt für St. Bernhard, das ebenfalls den Anschluss verpasste. In Kottes wurden zahlreiche Chancen nicht verwertet und 2:3 verloren. Nun geht's zur Sonntagsmatinee nach Raabs, zuletzt 0:1-Verlierer in Langenlois.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Gars - Langenlois (Orsolic; Keserovic, Saho), Traismauer - Grafenwörth (M. Fischer; Isahu, J. Hollerer). Samstag, 16.30 Uhr: Gföhl - Groß Gerungs (Güclü; Ünal, Emrah Erkol), Rehberg - Kottes (R. Radev; K. Veselka, M. Stix); 18 Uhr: SG Großweikersdorf/Wiesendorf - Heidenreichstein (Govedarevic; Mona, M. Shirazi).

Sonntag, 11 Uhr: Raabs - St. Bernhard/F. (J. Schachner; Fitzinger, Haidl); 16.30 Uhr: Weißenkirchen - Absdorf (T. Prochazka; Emrah Erkol, Kremser).