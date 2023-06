Schlager in Absdorf

Im Kampf um den Aufstieg hat nun Absdorf wieder die allerbesten Karten. Nach dem 5:0-Sieg bei Schlusslicht Traismauer, können sich die Tullnerfelder nun einen Titelkonkurrenten vom Leib halten. Ein Sieg gegen den Dritten Großweikersdorf und der wäre aus dem Titelrennen. Diese Situation haben sich die Großweikersdorfer selbst zuzuschreiben. Die Heimniederlage gegen Groß Gerungs befreite zwar die Waldviertler von allen Abstiegssorgen, die SG verpasste aber den Anschluss an Leader Absdorf und hat nun vier Zähler Rückstand.

Näher dran ist da Grafenwörth, derzeit drei Punkte hinten. Die Tullnerfelder empfangen Freitagabend Heidenreichstein. Die Waldviertler waren zuletzt in guter Form, kassierten gegen Kottes aber eine 0:2-Heimniederlage. Daher geht's beim Aufsteiger noch um den Klassenerhalt.

Apropos Klassenerhalt: Der hat es drei Runden vor Schluss weiterhin voll in sich. Zwei Teams müssen runter. Derzeit wären das Traismauer und Gars. Denn die Kamptaler verloren just nach vier Siegen in Serie das Heimspiel gegen Mitkonkurrent Raabs 0:1. Die Raabser wiederum haben ihrerseits die Möglichkeit, beim Heimspiel am Samstag gegen den Drittletzten Weißenkirchen, sich endgültig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.