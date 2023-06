Showdown um den Meistertitel und im Abstiegskampf

Thema Titelkampf: Hier steht Absdorf in der Pole Position und weist vor der letzten Runde einen Zähler Vorsprung auf Grafenwörth rauf. Der Spitzenreiter tritt am Samstag (17 Uhr) zuhause gegen Heidenreichstein an. Im Herbst entschieden Andi Dober & Co. diese Partie mit 7:0 für sich. Ein weiterer Sieg und Absdorf stünde als Meister fest. Grafenwörth muss zeitgleich in Groß Gerungs antreten und auf einen Umfaller von Absdorf hoffen. Sollte es am Ende gar zu einer Punktegleichheit kommen, dann hätte Absdorf aufgrund der direkten Duelle (6:2, 5:0) die Nase vorne.

Thema Abstiegskampf: Nach dem 1:1 im direkten Duell hat Weißenkirchen gegenüber Gars die besseren Karten. Die Lösung ist einfach: Gars muss das Heimspiel gegen Gföhl gewinnen, Weißenkirchen sein Gastspiel bei Derbygegner Kottes verlieren. Bei jedem anderen Ausgang steigen die Garser ab. Bereits fix unten ist Traismauer, das am letzten Spieltag mit dem 1:2 gegen St. Bernhard sein Schicksal besiegelte.

Spannend ist auch noch der Kampf um Platz drei: St. Benrhard (45), Langenlois (44) und Großweikersdorf/Wiesendorf (43) haben hier noch Chancen. Im direkten Duell treffen St. Bernhard und Großweikersdorf/Wiesendorf aufeinander, Langenlois empfängt Rehberg.