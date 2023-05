Spannung an allen Ecken und Enden

Spannung pur bieten die letzten Runden. So sind etwa die Top-5 nur durch vier Punkte getennt. Leader Absdorf, der zuletzt mit einem 1:0-Sieg über Gföhl wieder in die Spur fand, bekommt es diesmal mit Schlusslicht Traismauer zu tun. Traismauer wieder gewann zuletzt in Groß Gerungs und hat den Kampf um den Klassenerhalt wieder voll aufgenommen. Denn auch am Tabellenende geht's heiß her. Denn vier Runden vor Schluss trennen den Achten Heidenreichstein von der Abstiegszone gerade einmal sieben Punkte.

Dieses Wochenende können die Weichen im Abstiegskampf ohnehin neu gestellt werden. Freitagabend treffen Gars (22 Punkte) und Raabs (24) aufeinander. Die Garser haben nach zuletzt vier Siegen enormes Selbstvertrauen, sind aber nach wie vor Vorletzter. Die Raabser hingegen verloren zuletzt bei den ebenso abstiegsbedrohten Kottesern 0:2. Kottes wiederum muss diesmal nach Heidenreichstein.

Wie verrückt es im Titelkampf zugeht, zeigt die Tatsache, dass Herbstmeister St. Bernhard, das derzeit in der Rückrunden-Tabelle nur Vorletzter ist, noch immer voll mitmischt und nur vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Absdorf hat.