St. Bernhard will Niederlage ausbessern

Die erste Saisonniederlage mussten die St. Bernharder mit dem 1:2 in Rehberg einstecken. Aber nicht nur das Ergebnis versetzte St. Bernhard einen Rückschlag, sondern auch ein Ausfall: Dominik Zotter, der im letzten Testspiel gegen Eggenburg verletzt ausschied, bekam sein MRT-Ergebnis: Kreuz- und Seitenbandriss, das Sportjahr 2023 somit beendet. „Mit ihm rechnen wir erst im Jänner 2024 wieder“, sagt Trainer Fettinger.

Am Freitag wartet nun das Heimspiel gegen Mit-Aufsteiger Heidenreichstein. Das Auswärtsspiel im August gewannen die St. Bernharder mit 2:0. Fettinger nimmt aufgrund der Tabellensituation die Favoritenrolle für sein Team an, warnt aber: „Die Gebietsliga ist sehr ausgeglichen. Jede Mannschaft hat zwei, drei Spieler drinnen, die dir richtig wehtun können. Wir werden Heidenreichstein keinesfalls unterschätzen.“ In Heidenreichstein ist man nach der 1:4-Schlappe gegen Langenlois enttäuscht Sektionsleiter Otto Schindl betonte dennoch: „Das Auftreten unserer Mannschaft war sehr positiv. Das war in puncto Wille, Einsatz und Leidenschaft sehr stark. Das zeigt mir, die Mannschaft lebt! Wenn wir weiterhin so auftreten, mache ich mir keine Sorgen, dann machen wir unsere Punkte.“ Vielleicht ja schon in St. Bernhard? Dort hängen die Trauben aber hoch, meint Schindl, der den Herbstmeister nach Langenlois und Absdorf als eines der Top-Teams der Frühjahrssaison vermutet. „Wir können dort nur überraschen“, sagt der Funktionär.

Überzeugend startet auch Absdorf mit einem 5:0-Derbysieg in Grafenwörth. „Ich denke, dass wir damit ein klares Zeichen gesetzt haben. Großweikersdorf und jetzt auch Langenlois sind die stärksten Konkurrenten. Langenlois hat sich sehr gut verstärkt. St. Bernhard muss erst so einen Lauf wie im Herbst haben. Grafenwörth hat Qualitätsspieler, doch zu viele Individualisten“, sagt Obmann Martin Hofbauer. Sein Team empfängt Groß Gerungs. Im Herbst verlor Absdorf mit 1:2. Die Gerungser hingegen verpatzten ihren Start mit dem 0:3 in Kottes. „Weiter arbeiten“, sagt Gerungs-Coach Ante Plazibat. Wie er sein Team in die Spur bringen will? „Wir müssen auf jeden Fall mehr fürs Spiel tun.“