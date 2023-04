Tabellenführer voll gefordert

Werbung

Nach dem 1:2 in Rehberg zum Rückrundenauftakt, was zugleich die erste Saisonniederlage bedeutete, meldete sich Tabellenführer St. Bernhard eindrucksvoll zurück: Beim 4:1-Heimsieg wurde Gegner Heidenreichstein keine Chance gelassen.

Trainer Manuel Fettinger erklärt die Taktik: „Wir wollten den Gegner früh unter Druck setzen und so zu Fehlern zwingen.“ Das gelang gut – St. Bernhard ließ den Gegner kaum ins Spiel kommen, hatte nur einmal, nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Gäste, etwas zu kämpfen. Ein Doppelschlag besorgte aber schließlich den souveränen 4:1-Sieg.

Am kommenden Wochenende geht‘s Schlag auf Schlag weiter: Am Freitag wartet das Spitzenspiel in Grafenwörth, am Montag (15.30 Uhr) kommt‘s im Meistercup-Bewerb, offiziell Admiral NÖ Cup zum Viertelfinalspiel gegen 2. Landesligist Gmünd. In Grafenwörth erwartet Fettinger einen immens motivierten Gegner. „Sie werden das als Spiel der letzten Chance sehen und sicher alles reinhauen.“ Denn die Grafenwörther starteten denkbar schlecht in die Rückrunde: Dem 0:5-Debakel gegen Absdorf folgte nun eine 1:2-Niederlage gegen Langenlois. In der Tabelle fehlen nunmehr neun Punkte auf St. Bernhard.

Das Spiel gegen Gmünd sieht Fettinger als Belohnung für sein Team: „Im Amateurfußball spielst du nicht oft in einem Cup-Bewerb. Daher wollen wir das einfach genießen.“ Gmünd erwartet er stark: „Die spielen nicht umsonst in der 2. Landesliga im vorderen Drittel mit.“

Grafenwörth hat das Titelrennen bereits abgehakt: Nach der Pleite in Langenlois ist man auf den fünften Platz abgerutscht und liegt bereits neun Punkte hinter St.Bernhard. Trainer Strugalioski zeigte sich ob der mangelhaften Umsetzung der taktischen Vorgaben wenig erfreut und hätte sich auch mehr Kampfgeist erwartet: „Ich bin sprachlos. So kann der Titel für uns einfach kein Thema mehr sein.“

Euphorischer ist die Stimmung beim Tabellenzweiten Absdorf. Sportdirektor Mario Krumpöck war nach dem zweiten „zu Null-Sieg“ in Folge natürlich gut gelaunt. „Ich glaube das war das achte ,zu Null‘ im zehnten Spiel. So kann es weitergehen. Auch wenn wir in Kottes einen ganz anderen Gegner erwarten, der uns mehr fordern wird.“

Im Aufwind befindet sich Langenlois. Doch auch der zweite Sieg in der Rückrunde hat für Langenlois einen etwas bitteren Beigeschmack. Miksch sah aufgrund einer Torchanchenverhinderung die Rote Karte und fehlt somit ein Spiel.

Nach der knappen 2:3-Auftaktniederlage in Großweikersdorf konnten die Raabser nun zum ersten Mal voll anschreiben. Das Heimspiel gegen Rehberg wurde mit 2:1 gewonnen. Ein wichtiger Erfolg im Kampf gegen die hinteren Plätze. Vor allem auch, bevor es nun zum Waldviertel-Derby gegen Heidenreichstein kommt. Die Burgstädter starteten mit zwei Niederlagen in die Rückrunde, rutschten nach der 1:4-Pleite in St. Bernhard hinter die Raabser und sind nur noch Drittletzter.

Vorm Aufeinandertreffen am Samstag haben die Raabser ein weiteres Ass im Ärmel: Torjäger Martin Repa, der zuletzt lange Zeit verletzt war und praktisch die gesamte Vorbereitung verpasste, wurde in der Reserve in der letzten halben Stunde eingewechselt und schoss gleich zwei Treffer zum 4:2-Sieg. Schon am Samstag könnte Repa wieder in der Kampfmannschaft einlaufen.

Wie schon beim Auftakt in Traismauer, den Gars mit 1:2 verloren hatte, haderten die Kamptaler auch beim Heimspiel gegen Großweikersdorf/Wiesendorf: Zum einen mit den vergebenen Chancen, zum anderen mit den personellen Ausfällen, die sich erneut verschärften. Denn zu den gesperrten Marco Bauer (1 Spiel) und Oliver Zach (2 Spiele) gesellten sich gegen die SG Torjäger Philip Grubmüller (verletzt) und Clemens Kaiblinger (privat). Im Spiel selbst erwischte es schließlich Elias Steiner, der gegen die Bande rutschte, mit einer offenen Kniescheibe von der Rettung ins Spital transportiert und dort operiert wurde sowie Goalie Manuel Fischer, der im Rasen hängenblieb und ersetzt werden musste. „Dazu kommt, dass wir die besten Chancen vergeben und der Gegner mit einem Tausendguldenschuss trifft“, haderte Gars-Obmann Gerhard Lechner mit dem Spielverlauf. Denn im ersten Abschnitt fanden Angenbauer und Gräf Top-Möglichkeiten vor, beide vereitelte Keeper Marcel Schweida. Unmittelbar nach dem Garser Torhüter-Wechsel platzierte Asipi einen Weitschuss genau in der Kreuzecke, kurz darauf traf er – nach einem Garser Handspiel – vom Elfmeterpunkt zum 2:0. Danach machten die Garser auf, kamen in Minute 85 durch Gräf zum Anschluss, kassierten aber noch das 1:3. „Jetzt muss halt Rehberg dran glauben“, so Gars-Obmann Lechner.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Grafenwörth - St. Bernhard/F. (T. Eder; Kremser, Isahu), SG Großweikersdorf/Wiesendorf - Weißenkirchen (Hochgatterer; K. Veselka, Vincetic), Traismauer - Gföhl (Pleininger; Bölling, Hintermayer).- Samstag, 16.30 Uhr: Groß Gerungs - Langenlois (Ünlü; Celikkiran, A. Böhm), Heidenreichstein - Raabs (T. Prochazka; E. Erkol, Fitzinger), Kottes - Absdorf (Kraft; J. Allinger, Simhofer), Rehberg - Gars (Seizer; Mosch, Isahu).