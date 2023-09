Tabellenführer will Spitze beim Schlusslicht verteidigen

Derzeit wechselt von Woche zu Woche die Tabellenführung. Nachdem zunächst Heidenreichstein Langenlois abgelöst hatte, erlitten die Waldviertler zuletzt mit dem 1:3 in Weißenkirchen die erste Saisonniederlage, sodass nun Großweikersdorf/Wiesendorf von der Tabellenspitze lacht. Generell geht's in der Liga extrem eng zu: Die Top-10 sind gerade einmal durch fünf Punkte getrennt - kein Wunder, dass nach jedem Spieltag eine völlig neue Tabellenkonstellation möglich ist.

Dieses Wochenende darf sich eben die SG Großweikersdorf/Wiesendorf darin versuchen, die Tabellenspitze zu verteidigen. Vom Papier her sollte das auch gelingen. Im Tullner Bezirksderby tritt der Erste bei Schlusslicht Grafenwörth an. Ebenfalls am Freitag treffen Langenlois (3.) und Weißenkirchen (5.) aufeinander sowie die Nachzügler St. Bernhard (12.) und Groß Gerungs (11.). Der Sieger im letztgenannten Duell schließt wieder zum Mittelfeld auf, für den Verlierer bleibt's tabellarisch prekär - drei Teams müssen in dieser Saison absteigen, weil die Liga wieder auf 14 Mannschaften reduziert wird.

Brisanz in der Spitzengruppe bringt auch das Waldviertel-Duell Heidenreichstein (2.) gegen Raabs (6.) am Sonntag. Heidenreichstein lechzt nach der Niederlage in Weißenkirchen auf Wiedergutmachung, während die Raabser zuletzt Grafenwörth 4:2 besiegten und sich wieder nach vorne schoben.

Auch Landesliga-Absteiger Amaliendorf tankte zuletzt mit dem 3:0-Sieg gegen St. Bernhard wieder Selbstvertrauen. Der zweite Saisonsieg war nie gefährdet - damit wurde die 1:5-Scharte aus dem Spiel in Gablitz ausgebessert. Diesmal geht's nach Rehberg, das mit 20 Toren - neben Grafenwörth -bisher die meisten Gegentreffer der Saison kassierte.

Im Aufwind zeigte sich am vergangenen Spieltag auch Aufsteiger Dobersberg, der sich in Gföhl überraschend mit 3:2 durchsetzte. Diesmal geht's zuhause gegen Landesliga-Absteiger Schweiggers, der noch immer in der Abstiegszone feststeckt. Kottes (12 Punkte) gegen Gföhl (11 Punkte) rundet den Spieltag ab - der Sieger mischt wieder ganz vorne mit.