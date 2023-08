Top-Duell in Runde 3

Mit einer Doppelrunde startete die Gebietsliga Nordwest/Waldviertel in die neue Saison. Am besten aus den Startlöchern kamen dabei Aufsteiger Dobersberg und Heidenreichstein. Die Dobersberger feierten zunächst eine erfreuliche Premiere: 21 Jahre nach dem ersten Gebietsliga-Abenteuer, wo damals kein Heimsieg gelang, wurde nun doch endlich auf eigener Anlage gewonnen - 3:2 gegen Kottes. Ein 5:0-Erfolg beim regierenden Vizemeister Grafenwörth rundete den perfekten Start ab. Am Sonntag kommt Derbygegner Heidenreichstein. Die Burgstädter legten nach dem 2:0 bei St. Bernhard mit einem 2:1-Heimsieg gegen Rehberg nach.

Mit einer weißen Weste stehen auch noch die Gföhler da. Die waren am ersten Tag spielfrei, siegten danach gegen Landesliga-Absteiger Schweiggers 3:2. Jetzt geht's zu einem weiteren Absteiger, nach Amaliendorf. Dort konsolidierte man sich nach dem Abstieg, rang zunächst im Waldviertel-Duell Raabs nieder und schrieb danach auch beim 1:1 in Großweikersdorf an. Damit hält der SCA genauso wie Großweikersdorf bei vier Zählern.

Vier Teams stehen noch ohne Punkte da: Während Kottes erst ein Spiel absolvierte, verloren Schweiggers, Raabs und Grafenwörth beide bisherigen Spiele. In Grafenwörth gab's nach dem Tohuwabohu um den Rückzug der Mannschaft mit anschließendem Rückzug vom Rückzug nun den nächsten Wirbel: Das komplette Trainer-Team trat zurück