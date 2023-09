„Waidhofner Derby“ im Fokus

Groß ist die Freude im nördlichen Waldviertel: Erstmals seit Jahren kommt's in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel wieder zu einem Waidhofner Bezirksderby: Raabs empfängt Aufsteiger Dobersberg. Die Generalprobe dafür ging allerdings bei beiden Mannschaften schief: Dobersberg kassierte mit dem 0:3 gegen Weißenkirchen die dritte Niederlage in Serie und verhalf den Wachauern damit zum ersten Saisonsieg, Raabs unterlag in Rehberg 1:3. Aufgepeppt wird dieses Duell aber auch vom Rahmenprogramm: Ex-Europacup- und Weltpokalsieger Franz Hasil (Feyenoord Rotterdam) übernimmt den Ankick.

Spannend bleibt's auch an der Spitze. Dort behauptete sich Langenlois, obwohl die Weinstädter in Kottes nur zu einem 2:2 kamen. Da aber Heidenreichstein mit dem 0:0 bei Schlusslicht Grafenwörth ebenso nicht voll anschreiben konnte, bleibt Langenlois vorne. Am kommenden Spieltag empfängt der Tabellenführer eben jene Grafenwörther, die zuletzt ihren ersten Zähler verbuchten. Gefahr an der Tabellenspitze droht von Heidenreichstein dieses Wochenende nicht - die Waldviertler haben spielfrei.

Wer bleibt dran?

Den Sprung an die Spitze verpasste hingegen die SG Großweikersdorf/Wiesendorf - bei St. Bernhard setzte es die erste Saisonniederlage. Die fiel mit 2:6 deftig aus. Eine Chance zur Wiedergutmachung gibt's gegen Rehberg. Beim Duell Gföhl gegen St. Bernhard steht im Fokus, welches Team den Anschluss an die Spitzengruppe wahren kann. Selbiges gilt auch beim Spiel Amaliendorf gegen Groß Gerungs. Landesliga-Absteiger Amaliendorf ist noch ungeschlagen (ein Sieg, drei Remis), pausierte aber am vergangenen Wochenende und rutschte in der Tabelle gezwungenermaßen ab. Groß Gerungs fertigte im Zwettler Bezirksderby Schweiggers 4:0 ab, wodurch der Landesliga-Absteiger weiterhin mit nur einem Punkt im Tabellenkeller feststeckt.