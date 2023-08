Raabs & Dobersberg visieren Mittelfeld an

Erstmals seit fünf Jahren und dem Vitiser Abstieg 2019 startet der USV Raabs nicht mehr als einziger Waidhofner Vertreter in eine neue Gebietsliga-Saison. Bezirksrivale Dobersberg komplettiert nach einer fulminanten Meister-Saison inklusive Liga-Punkterekord das Duo – und geht in die erste Gebietsliga-Spielzeit seit 21 Jahren.

„WIR SIND DER UNBEKANNTE“ So fasste Dobersbergs Sektionsleiter Harald Pelz die Ausgangslage seines Vereins zusammen. Und: Er muss es wissen. Als die Dobersberger zuletzt in der Gebietsliga kickten, war das Kluburgestein immerhin noch selbst aktiv am Platz dabei. Große Sprünge wagte der Aufsteiger am Transfermarkt bekanntlich keine, setzt auf die bewährte Erfolgstruppe aus der 1. Klasse. Lediglich Legionär Daniel Veselý ersetzt den leisergetretenen Jaroslav Cech äquivalent, fand sich zuletzt laut Pelz bereits gut ins Team ein. Die Vorbereitung war zufriedenstellend: „Es war ganz gut.“ Enthusiastisch gehen die Dobersberger nun in die neue Saison. Wie weit Aufsteiger es bringen können, zeigte nicht zuletzt St. Bernhard/Frauenhofen als Dritter der abgelaufenen Saison. Pelz stapelt tiefer: „Es wird schwer, da es drei Fixabsteiger gibt. Wir rechnen uns aber schon aus, Platz acht bis elf oder zwölf zu erreichen.“ Zum Saisonstart geht's gleich im Derby gegen Kottes: „Wir erwarten uns schon einiges. Wir wissen, wer quasi in unserer Liga spielt. Ein paar sind weit weg, aber gegen Kottes sind wir auf Augenhöhe und hoffen natürlich gleich am Anfang auf Punkte.“

Zdenek Stepanovsky (rechts) und seine Raabser absolvierten eine intensive Vorbereitung. Foto: Franz Dangl

„ACHT EINHEITEN IN ZEHN TAGEN“ Durchaus intensiv gestaltete sich die Vorbereitung beim USV Raabs, wie Obmann Richard Zarycka offenbarte – dass der Kader aber nicht an die kurzen Intervalle gewohnt sei, hätte nach dem starken 4:0 gegen Heldenberg etwa das 4:6 gegen Kautzen gezeigt. „Wir sind aber sehr zufrieden“, resümierte Zarycka. Im Gegensatz zu Dobersberg veränderte sich der Raabser Kader doch gravierend: Besonders die Abgänge von Keeper Lukas Kucirek und Torjäger Martin Repa müsse man erst einmal kompensieren, betonte Zarycka, der aber freilich auch auf Königstransfer Miroslav Milosevic verwies: „Da muss man erst schauen, wie er sich in der Liga tut.“ „Nicht nur den Klassenerhalt“ visiere sein Team jedenfalls an, sagte Zarycka. Kapitän Stefan Hölzl schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Mit dem Abstieg wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen ins gesicherte Mittelfeld.“ Zum Auftakt geht's gleich zum Landesliga-Absteiger Amaliendorf: „Es war nicht mein Wunschlos, gleich mit einem Derby zu starten“, betonte Zarycka. Hölzl erwartet sich indes „mindestens ein Remis.“