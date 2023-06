Zeilhofer und Gföhl gehen getrennte Wege

Mit 25 Punkten aus elf Spielen belegt Gföhl in der Rückrundentabelle den ersten Platz. Im Winter übernahm Manuel Zeilhofer bei den Waldviertlern das Traineramt. Trotz der erfolgreichen Frühjahrssaison trennen sich die Wege im Sommer aber schon wieder. Die Verantwortlichen des Gebietsligisten müssen sich somit erneut auf Trainersuche begeben.

Während man nach der Hinrunde noch im Abstiegskampf steckte, zeigte die Mannschaft unter Zeilhofer starke Leistungen und hat nun schon länger nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Aktuell liegen Kapitän Markus Simlinger & Co. auf dem starken sechsten Platz in der Tabelle. „Sportlich war die Zusammenarbeit super. Wir haben noch immer die Chance, die Saison als beste Rückrundenmannschaft abzuschließen und das wollen wir auch schaffen. Die Rahmenbedingungen haben aber für mich nicht gepasst, deswegen werden sich unsere Wege nach dieser Saison wieder trennen. Der Verein und ich gehen aber im Guten auseinander“, nennt Zeilhofer die Gründe für die Trennung. Bei einem Angebot mit einem guten Gesamtpaket könne er sich vorstellen, weiterhin als Trainer zu arbeiten.

Nachdem sich die Gföhler schon während der Hinrunde aufgrund von durchwachsenen Leistungen von ihrem damaligen Trainer Stefan Karl getrennt haben, ist Zeilhofer der nächste Übungsleiter, der nur eine halbe Saison an der Seitenlinie agierte. „Es hat unterm Strich für beide Seiten nicht zu 100 Prozent gepasst. Wir sind jetzt wieder auf der Suche nach einem neuen Trainer und stehen bereits in Verhandlungen“, erzählt Kapitän und Sektionsleiter Simlinger.

Derjenige, der in der nächsten Saison in Gföhl das Traineramt übernimmt, darf sich auf einen fast unveränderten und funktionierenden Kader freuen. Die drei Legionäre Patrik Juhos, Martin Barta und der umworbene Simon Stefanec, der ein Angebot aus Italien abgelehnt hat, bleiben den Waldviertlern in der kommenden Saison erhalten. „Unsere Mannschaft wird großteils gleich bleiben. Es wird wahrscheinlich nur eine kleine Veränderung geben“, gibt Simlinger einen Einblick in die Kaderplanung.