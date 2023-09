Das lange Warten auf den Knipser

Für die beiden Waldviertler Absteiger läuft es in der Gebietsliga bislang ziemlich konträr. Während Schweiggers gerade in Restspielzeit gegen Amaliendorf vorigen Dienstag den ersten Punkt holte, am Wochenende aber in Groß Gerungs eine 0:4-Klatsche, die vierte Niederlage im fünften Spiel, kassierte, bilanziert der SC Amaliendorf einigermaßen positiv.

„Im Prinzip läuft es nicht schlecht, wir sind nicht unzufrieden“, sagt Sektionsleiter Michael Pichler. Seit dem 2:1 zum Auftakt gegen Raabs wartet die Gaunersdorfer-Elf, die am Wochenende spielfrei war, zwar auf einen Sieg, ist allerdings als eines von nur mehr drei Teams in der Saison noch ungeschlagen - die anderen beiden sind Lokalrivale FC Heidenreichstein und Langenlois.

In den bisherigen Partien machte sich besonders die fehlende Kraft vor dem Tor bemerkbar. „Wir erarbeiten uns viele Chance, haben aber dann keinen, der das Tor macht“, erklärt Pichler und setzt demnach große Hoffnungen in Antonio Vidovic, der im Frühjahr mit zehn Treffern einer der Lichtblicke im Abstiegskampf war. Nach einer roten Karte in der letzten Runde der Vorsaison in Rabenstein wegen einer Tätlichkeit fasste er fünf Spiele Sperre aus, muss also auch gegen Groß Gerungs noch aussetzen, ehe er gegen Aufsteiger Gablitz wieder eingreifen kann.

Vidovic hat sich auch körperlich verändert, im Zuge einer Zahn-OP einige Kilos abgenommen. „Er ist körperlich sehr gut beisammen, ich hoffe, er wird uns wieder weiterhelfen“, so Pichler.