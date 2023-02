16-Jähriger überzeugt

Aufgrund der durchwachsenen Hinrunde veränderte Gföhl im Winter seinen Kader an einigen Positionen. Mit Martin Barta, Florian Hahn, Simon Stefanec und Dominik Futterknecht holte man gleich vier neue Spieler ins Boot. Außerdem konnte man sich mit Manuel Zeilhofer einen jungen und talentierten Trainer sichern.

In den bisherigen Vorbereitungsspielen gegen Ziersdorf (1. Klasse Nordwest-Mitte), Kirchberg/Altenwörth (Gebietsliga Nordwest/Waldviertel) und Waidhofen an der Thaya (1. Landesliga) konnte neben den neuen Legionären Barta und Stefanec auch der erst 16-jährige Futterknecht überzeugen. Der Defensivspieler durfte in allen drei Testspielen von Beginn an sein Können unter Beweis stellen. „Dominik hat eine tolle Ausbildung in der Akademie genossen, das merkt man am Spielfeld. Seine Stärken sind die Zweikampfführung und seine Spielintelligenz. Er muss sich aber noch ein wenig an den Erwachsenenfußball akklimatisieren“, lobt Zeilhofer seinen Schützling, der sowohl Innenverteidiger als auch als Außenverteidiger spielen kann.

Auch vom neuen Mittelfeldspieler Simon Stefanec ist der neue Trainer der Gföhler begeistert: „Er ist ein super Fußballer und war gegen Waidhofen sicher der beste Mann am Platz. Er und Martin können uns auf jeden Fall weiterhelfen.“

Während sich der Gebietsligist gegen Ziersdorf und Kirchberg/Altenwörth noch knapp geschlagen geben musste, konnte die Zeilhofer-Elf in Waidhofen einen 4:2-Sieg einfahren. „Das Ergebnis war auf jeden Fall eine Überraschung für uns, da wir auch einige Ausfälle hatten. Es war aber ein toller Auftritt der Mannschaft“, erzählt Zeilhofer.

Für den Neo-Trainer ist eine hohe Trainingsbeteiligung extrem wichtig. Außerdem setzt er auf die Gemeinschaft: „Wenn die Mannschaft weiterhin so mitzieht, ist der Klassenerhalt auf jeden Fall möglich.“