Gföhl zeigt im Frühjahr auf

Nach der Hinrunde sah es für Gföhl alles andere als rosig aus. Mit nur elf Punkten aus 13 Spielen überwinterten die Waldviertler auf dem zwölften Tabellenplatz. Alles deutete auf einen harten Abstiegskampf für Kapitän Markus Simlinger & Co. in der Rückrunde hin.

In der Winterpause holte Gföhl mit Manuel Zeilhofer dann einen neuen Trainer. Außerdem verpflichteten die Verantwortlichen mit Martin Barta und Simon Stefanec zwei neue Legionäre. Ivan Stulajter und Martin Smahovsky mussten den Verein verlassen, während Stürmer Patrik Juhos noch eine zweite Chance bekam.

Zuletzt setzten sich die Gföhler im Nachtragsspiel gegen den formstarken Tabellenzweiten aus Großweikersdorf mit 3:2 durch, am Samstag gab es dann einen 5:0-Kantersieg gegen Heidenreichstein vor heimischem Publikum. Nach den zwei Siegen innerhalb von nur vier Tagen führt die Zeilhofer-Elf die Rückrundentabelle mit bärenstarken 16 Punkten nach sechs Spielen an, mit dem Abstieg hat man nichts mehr zu tun. Satte 13 Punkte trennen die Waldviertler vom ersten Abstiegsplatz.

„Im Winter hatten wir nur elf Punkte. Mit den Ergebnissen im Frühjahr muss man natürlich zufrieden sein. Unsere Viererkette steht extrem gut und die Mannschaft setzt die taktischen Vorgaben sehr gut um. Wir sind eine Mannschaft, die sich vor niemandem verstecken muss“, nennt Trainer Zeilhofer die Gründe für den Aufschwung.

Während die Legionäre Barta, Juhos und Stefanec in der Offensive immer wieder mit Toren oder Assists überzeugen, können sich die Gföhler auch auf ihre Verteidiger verlassen. Mit sechs Gegentoren in der Rückrunde stellte man gemeinsam mit Großweikersdorf die beste Defensive im Frühjahr. Sollten die Gföhler weiterhin so auftreten, ist in der Tabelle durchaus noch ein Sprung nach vorne möglich. Aktuell liegt man nur sechs Punkte hinter dem Tabellenfünften aus Langenlois.