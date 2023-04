Rückschlag erhöht Druck auf Marschik-Elf

Werbung

Statt „Raus aus dem Tabellenkeller“ rutschte der SC Traismauer am Wochenende wieder ganz tief hinein in die Gefahrenzone. „Weil man so im Abstiegskampf nicht auftreten kann und darf“, gibt’s für Trainer Helmut Marschik nach der 1:4-Pleite in Weißenkirchen keine Entschuldigung. Vom Start weg, waren die Hausherren – bei denen die Abstiegssorgen ebenfalls groß sind – das eindeutig bessere Team.

Zu spät den Ernst der Lage erkannt

Die Wachauer nahmen die Zweikämpfe mehr an. Und sie waren vor dem Tor eiskalt. So stand es nach 23 Minuten bereits 2:0. Auch nach der Pause kamen die Traismaurer überhaupt nicht in die Gänge. Erst als man aussichtlos 0:4 zurücklag, begann man sich ein wenig zu wehren. „Viel zu spät“, so Marschik, der hofft, dass seine Traismaurer jetzt den Ernst der Lage erkannt haben.

Denn jetzt geht’s in den kommenden beiden Heimspielen gegen Gföhl und Kottes erneut gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. „Zwei Siege sind da fast schon Pflicht“, gibt’s vom Coach eine ganz klare Vorgabe für seine Schützlinge.