SC Traismauer Traismauer feuert sportliche Führung

Lesezeit: 2 Min GW Gerhard Weber Wolfgang Wallner

Überraschender "Schlusspfiff" in Traismauer: Helmut Marschik Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

C haostage beim abstiegsbedrohten Gebietsligisten: Trainer, Sportchef und Tormanntrainer mussten am Montagabend gehen. So wirklich zuständig fühlt sich für die Entscheidung niemand...