„Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Überleben“, seufzte Traismauer-Coach Muamer Dedic nach dem torlosen Remis in Langenlois, das er als durchaus glücklich bezeichnet. Dabei hatten seine Schützlinge in der Schlussminute sogar die große Chance auf den Siegestreffer – doch Semih Kürkütlü vergab den Matchball für den Underdog.

Jetzt kann wohl nur noch ein Fußballwunder die Traismaurer vor dem Gang in die 1. Klasse bewahren. Denn es fehlen vier Punkte auf das rettende Ufer. Erst einmal müsste man den Vorletzten Gars überholen. Und man hat die klar schlechtere Tordifferenz gegenüber von Konkurrent Weißenkirchen (das direkten Duell endete mit einem Remis; Anmerkung der Redaktion). Die Wachauer belegen als Zwölfte den ersten Nichtabstiegsplatz. Traismauers Marschroute zum Klassenerhalt ergibt sich von selbst. „Wir brauchen also sechs Punkte gegen St. Bernhard und Raabs, um überhaupt noch eine kleine Chance zu haben“, weiß auch Trainer Dedic, der die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben hat, allerdings auch zugibt: „Es wäre schon ein kleines Fußballwunder.“ Zumal man ja schon in den letzten Wochen mit dem letzten Aufgebot antreten musste. In Langenlois fehlte auch Goalgetter Eric Willer …