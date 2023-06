Nach Klassenerhalt: Umbruch in Weißenkirchen

Bis zum Ende sorgte Weißenkirchen für Spannung pur im Abstiegskampf der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Schließlich durften Trainer Thomas Heinzle und seine Mannschaft über den abgewendeten Abstieg jubeln und ihren Emotionen freien Lauf lassen. Dabei sah es insbesondere in der ersten Halbzeit alles andere als rosig aus für die Wachauer.

Gars, der direkte Konkurrent um den Ligaverbleib, hatte bereits am Vortag seine Hausaufgaben erledigt. Mit einem 5:0-Kantersieg auf eigener Anlage gegen Gföhl, der Überraschungsmannschaft der Rückrunde, wollten die Kamptaler Druck auf Weißenkirchen aufzubauen. Bei einigen Spielern machte sich der Druck, auf keinen Fall zu verlieren, in der ersten Halbzeit im Derby gegen Kottes sichtlich bemerkbar.

Nach rund 25 Minuten gingen die Heimischen durch Lukas Pomichal mit 1:0 in Front, nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel war es abermals Pomichal, der bei den Wachauern für ein böses Erwachen sorgte. Die Heinzle-Elf konnte jedoch durch Treffer von Stefan Gruber und Sebastian Fasching binnen fünf Minuten ausgleichen, ehe sie erneut in Rückstand geriet. Doch die Weißenkirchner zeigten sich fest entschlossen, die Klasse zu halten, und kamen erneut durch Tomas Binar zurück. Gruber erlöste die mitgereisten Fans in der 89. Spielminute mit dem Treffer zum 4:3-Sieg und dem damit verbundenen Klassenerhalt.

Für Thomas Heinzle, der erst vor wenigen Wochen als Interimslösung für seinen Herzensverein in die Bresche gesprungen war und das Traineramt übernommen hatte, ist nun wieder Schluss mit der Trainertätigkeit. „Der Verein hat mir angeboten weiterzumachen, aber das ist zeitlich einfach nicht drin. Die letzten Wochen war extrem intensiv, die Szenen nach dem Abpfiff unbeschreiblich – so viele Spieler hatten Tränen in den Augen, es war ein ganz besonderer Moment.“ Auch Torhüter Jakob Schmied, Vaclav Tomecek und David Vacek werden die Wachau verlassen. Bereits fix sind Torhüter Manuel Fischer, der aus Gars kommt, sowie Flügelflitzer Bohumir Doubravsky aus Rehberg