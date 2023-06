Entscheidungsspiel für Gars

Spannung pur im Abstiegskampf. Seit vergangenem Wochenende steht fest, dass nur noch drei Teams in diesen verwickelt sind: Weißenkirchen (25 Punkte), Gars (24) und Traismauer (21). Brisant: Am Sonntag treffen Weißenkirchen und Gars im direkten Duell aufeinander. Für die Garser bedeutet das: Verlieren sie, ist der Abstieg in die 1. Klasse besiegelt. Gewinnen sie, verlassen sie erstmals in der Rückrunde die Abstiegszone und ziehen an den Wachauern vorbei. Bei einem Unentschieden wird die Abstiegsfrage auf den letzten Spieltag verlegt. Hier empfangen die Garser schließlich Gföhl, Weißenkirchen tritt bei Derbygegner Kottes an. Schlusslicht Traismauer empfängt noch St. Bernhard, muss danach nach Raabs.

„Wir haben es in der eigenen Hand“, weiß Gars-Obmann Gerhard Lechner. Der trauert dem Sieg beim 1:1 in Kottes nach: „Wir hatten fünf hochkarätige Chancen, während Kottes nur eine Chance hatte, aus der das Tor fiel.“

Für Weißenkirchen werden nun alle Kräfte mobilisiert: „Die Hütte wird dort brennen“, verspricht Lechner einen Fan-Aufmarsch. Ein Fan-Bus wurde bereits organisiert. Erfreulich aus Garser Sicht: Markus Angenbauer, zuletzt stärkster Akteur und oftmalige Lebensversicherung in der Rückrunde, ist nach abgesessener Gelb-Sperre wieder retour – das heißt, Gars kann in Bestbesetzung antreten.