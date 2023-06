Für Gars geht's am letzten Spieltag um den Klassenerhalt

650 Zuschauer beim Abstiegsschlager zwischen Weißenkirchen und Gars, darunter eine riesige Fanabordnung der Garser. Bis zur 82. Spielminute waren die Kamptaler praktisch abgestiegen, führte der Drittletzte Weißenkirchen 1:0. Doch dann traf Markus Angenbauer per Freistoß zum 1:1 und verlängerte das Gebietsliga-Leben seiner Truppe um eine weitere Woche.

Denn die finale Entscheidung um den Klassenerhalt fällt nun erst am allerletzten Spieltag. Die Lösung ist einfach: Gars muss das Heimspiel gegen Gföhl gewinnen, Weißenkirchen sein Gastspiel bei Derbygegner Kottes verlieren. Bei jedem anderen Ausgang steigen die Garser ab.

„Alles andere als optimal“, sagt Gars-Obmann Gerhard Lechner. „Das wird jetzt sehr schwierig bis unmöglich...“

Nicht nur, weil Weißenkirchen gegen Derbygegner Kottes ran muss, befürchtet Lechner keine Schützenhilfe mehr: „Für Kottes geht's um nichts mehr, während Weißenkirchen natürlich voll laufen wird.“ Zunächst müsse aber ohnehin die eigene Hausaufgabe gelöst werden – und die wird schwer genug. Mit Gföhl kommt am Freitagabend das beste Rückrunden-Team nach Gars. Sollte dieses Spiel gewonnen werden, macht sich am Samstag einbe Garser Abordnung auf nach Kottes, um die Hausherren anzufeuern. „Aber wir haben es halt nicht mehr in der eigenen Hand“, weiß Lechner.

Beim Spiel in Weißenkirchen waren die Gastgeber in der ersten Halbzeit überlegen, führten auch mit 1:0. In der zweiten Hälfte drückten die Garser, die großen Möglichkeiten fehlten aber. „Der Ausgleich fiel leider sehr spät, sodass nicht mehr als das X drinnen war“, resümiert Lechner.