Gars: Neue Hoffnung nach Sensation

Schon nach dem 3:1-Heimsieg über Groß Gerungs schöpften die Garser wieder neuen Mut. Das Spiel bei Tabellenführer Absdorf wurde eher als mühevolle Pflicht angesehen, ehe danach die richtigen Entscheidungsspiele im Kampf um den Klassenerhalt warten. Nun, diese stehen nach wie vor am Programm – doch jetzt mit einer weitaus besseren Ausgangslage als angenommen. Schlusslicht Gars überrumpelte den Ersten und bezwang diesen auf seiner Anlage mit 3:2. „Wir haben mehr gefeiert, als bei unseren Meistertiteln“, lachte Obmann Gerhard Lechner, der am Tag danach noch auf der Suche nach seiner Stimme war. „Wir hatten tolle Unterstützung, hatten an die 100 Fans mit“, schwärmt er. Die Garser erwischten durch Marcel Hinger einen Top-Start, gingen schon nach sechs Minuten in Führung. Mit einem Elfmeter-Doppelpack drehte Ex-Teamkicker Andreas Dober vor der Pause die Partie. „Über den Handelfmeter kann man diskutieren“, sagt Lechner. „Aber bis auf die Elfmeter kam von Absdorf überraschend wenig. Ich denke, denen saß noch das 0:4 gegen Raabs in den Knochen.“

Im zweiten Abschnitt traf Daniel Schachinger zunächst zum Ausgleich (54.), in Minute 87 fixierte Markus Angenbauer die Sensation.

Jetzt steigt die Euphorie in Gars wieder an – noch dazu, wo am Wochenende das Kamptal-Derby gegen Langenlois wartet. „Wir werden eine bärige Kulisse haben“, freut sich Lechner. „Langenlois hat eine starke Mannschaft – ich denke aber, dass für uns wieder etwas drinnen ist.“

Verzichten müssen die Garser auf David Gräf, der in Absdorf seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison sah und gesperrt ist. Dafür gab Philip Grubmüller sein Comeback. Der Torjäger wurde in Absdorf für Marco Bauer, der einen Schlag abbekam, eingewechselt. „Gut, dass er wieder zurück ist. Natürlich merkt man ihm an, dass er jetzt einige Wochen nicht gespielt hat“, sagt Lechner. Auch Bauer wird gegen Langenlois wieder zur Verfügung stehen.

Torhüter Manuel Fischer begann einstweilen wieder mit leichtem Training, bis auf Weiteres wird aber Thomas Reininger als Aushilfe das Tor hüten. Auch, weil Fischers etatmäßige Vertretung Dominik Pfaller nach einer neuerlichen Meniskusverletzung nun seine Karriere endgültig beendete.

Konsequenzen hatte diese Niederlage auch für die Absdorfer. Die mussten die Tabellenspitze räumen – von dort lacht nun ihr Tullner Bezirksrivale Großweikersdorf/Wiesendorf, der zwei Zähler Vorsprung aufweist.