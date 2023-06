Nach Thriller: Gars muss absteigen

Die spannende Ausgangslage vorm letzten Spieltag war klar: Gars muss Freitagabend das Heimspiel gegen Gföhl gewinnen, während Weißenkirchen am Samstagnachmittag im Derby bei Kottes nicht gewinnen darf. Punkt Nummer eins ging aus Sicht der Kamptaler auf: Gars fertigte das bis dahin stärkste Rückrundenteam Gföhl mit 5:0 ab, zog vorübergehend in der Tabelle an Weißenkirchen vorbei und stand zumindest für wenige Stunden über der Abstiegszone.

Samstagnachmittag machte sich eine Garser Abordnung per Bus auf den Weg nach Kottes, um den finalen Showdown im Abstiegskampf live mitzuverfolgen. Was die Garser dort sahen, war eine Hochschaubahn der Gefühle. Zunächst führte Kottes 2:0, schien der Garser Klassenerhalt zum Greifen nahe. Dann glichen die Gäste binnen weniger Minuten aus, war Gars wieder abgestiegen. Die neuerliche Führung der Kotteser ließ Gars wieder jubeln, ehe Weißenkirchen zunächst ausglich, kurz vor dem Ende sogar den 4:3-Siegestreffer erzielte, Gars damit endgültig in die 1. Klasse verbannte...

„Wir sind nicht an diesem letzten Spieltag abgestiegen“, resümiert Gerhard Lechner, Obmann des SCU Gars. Da gab's zum einen den ganz schwachen Saisonstart mit gleich fünf Niederlagen am Stück, zum anderen die generell schwache Hinrunde, an deren Ende der SCU an der letzten Tabellenstelle stand. „Und in der Rückrunde haben wir zwar viel gewonnen, die anderen im Tabellenkeller aber auch“, sah Lechner, wie seine Mannschaft tabellarisch nicht so richtig vom Fleck kam. In der Rückrundentabelle platzierten sich die Garser immerhin auf Rang sieben. Am Ende dennoch zu wenig.

Kader: Wer bleibt, wer geht?

Wie geht's jetzt weiter bei Gars? Der Verein hatte sich in den vergangenen Wochen bereits auf jedes Szenario – also Klassenerhalt bzw. Abstieg – vorbereitet. Fix ist, dass Hannes Tscheppen Trainer bleibt. Heiß begehrt bei anderen Vereinen ist Markus Angenbauer, mit 16 Toren der beste Garser Schütze und Fünfter der Liga-Liste. „Er hat mir signalisiert, dass er bleibt, wenn wir eine Mannschaft haben werden, die in der 1. Klasse wieder vorne mitspielen kann“, sagt Obmann Lechner. Der geht von keinen großartigen Veränderungen aus. „Noch ist offen, ob wir völlig ausländerfrei bleiben“, so Lechner.

Fix weg ist Marco Bauer, der von 1. Landesligist Haitzendorf zwangsverpflichtet wird. „Schade um den jungen Burschen“, ist das für Lechner ein herber Verlust.

Eine Veränderung gibt's auch am Torhüter-Posten: der zuletzt verletzte Manuel Fischer einigte sich just mit Abstiegskonkurrent Weißenkirchen, dafür sagte am Freitagabend der aktuelle Eggenburger Stammkeeper Lukas Schölm fix zu.