Weiter positiv gestimmt - trotz Negativlauf

Werbung

Ausgerechnet nach einer Niederlage gegen den SV Absdorf über den holprigen Saisonstart des SCU Kottes zu schreiben, mag etwas unpassend wirken. Ist es aber eigentlich nicht. Denn auch gegen den neuen Tabellenführer und Titelfavoriten Nummer eins lieferten die Höllerschmid-Mannen eine Top-Leistung ab, standen am Ende aber mit leeren Händen da. Wie auch schon vorige Woche gegen Gföhl. Dem guten Start mit dem Derby-Sieg gegen Groß Gerungs ließ Kottes bislang ergebnistechnisch nichts folgen.

„Wir hätten sieben Punkte haben wollen, jetzt stehen wir mit drei da. Natürlich haben wir uns mehr erwartet“, sagt Sektionsleiter Markus Führer. Gegen Tabellennachbar Gföhl gab es wie gegen Absdorf ein 1:2. Warum es besonders diese Woche nicht klappte, machte Führer an der Chancenauswertung fest. Ansonsten fand er an der Partie gegen die Tullnerfelder wenige negative Aspekte. „Auch die Fans haben nach dem Spiel geschwärmt, weil das Match so gut war“, erklärte Führer. „Die Stimmung ist sehr positiv, die Zuversicht ungebrochen. Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Spiele werden noch kommen, in denen wir unsere Chancen verwerten, voll anschreiben.“

Genau das wäre langsam wieder angebracht. Der Strich zur Abstiegszone ist wieder nähergerückt. Drei Punkte trennen Kottes von Traismauer – und das ist gleich der nächste Gegner. „Ein direkter Gegner. Da müssen wir etwas mitnehmen. Es wird eine heiße Partie. Aber wir wissen, wie sie spiele und was sie vorhaben.“