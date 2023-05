Die „Boygroup“ lacht von oben

Das hätte wohl kaum jemand bei Großweikersdorf/Wiesendorf zu träumen gewagt, nach diesem Wochenende von der Tabellenspitze zu lachen! Möglich gemacht hat diese Konstellation natürlich auch Absdorf. Die Schragner-Truppe blamierte sich gegen den (ehemaligen) Tabellenletzten Gars zu Hause mit 2:3. Die Truppe von Gernot Holcmann feierte einen 2:1 Auswärtssieg in Rehberg - und zog an den Schmidatalern vorbei. Großweikersdorf ist die große Überraschung in der Rückrunde. Nach sieben Durchgängen im Frühjahr hält die Mannschaft bei 18 Zählern. Lediglich in Gföhl musste man sich in der letzten Minute geschlagen geben. Doch das Team steckte diesen Rückschlag toll weg und fertigte 48 Stunden später Kottes mit 3:0 ab. „Die Burschen sind im Training voll bei der Sache, auch voll im Saft. Ich kann nur meinen Hut ziehen, sie setzen die Vorgaben meistens sehr gut um. Es ist eine Freude mit ihnen zu arbeiten“, schwärmt Holcmann von seinem Team.

Doch er kommt auch gleich wieder auf den Boden der Realität: „Wir haben ein mörderisches Restprogramm vor uns. Für mich sind immer noch andere Teams Favoriten auf den Titel - das ist nur eine Momentaufnahme.“ Der Aderlass in der Winterpause hat kaum Spuren hinterlassen, zumindest bis dato nicht. Das Team hat natürlich durch die Erfolge Selbstvertrauen getankt. Der Titelkampf ist ähnlich brutal wie in der Gebietsliga Nordnordwest, wahrscheinlich bis zuletzt ein „Gemetzel“.