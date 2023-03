Auftaktsieg gegen Herbstmeister

Der Herbstmeister aus St. Bernhard startete stark ins Auswärtsspiel in Rehberg. In den ersten 20 Minuten hatten die Gäste gleich drei Möglichkeiten auf die Führung. Rehberg-Torhüter Thomas Weindl, der eine bärenstarke Leistung zeigte, konnte sich jedoch gleich drei Mal auszeichnen und die Null festhalten. Nach den Chancen für St. Bernhard kamen die Heimischen besser ins Spiel. Bohumir Doubravsky vergab eine Chance für Rehberg. Nach einem Solo scheiterte er an St. Bernhard-Torhüter Marco Marstaller. Kurze Zeit danach hatte Armin Plametzberger die bisher beste Möglichkeit im Spiel. Nach starker Vorarbeit von Alin Ginghina verfehlte er das Tor nur knapp. In der 34. Minute machten es die Gastgeber dann besser. Ginghina ließ auf der Außenbahn gleich drei Spieler aussteigen und brachte den Ball zu Patrick Klaffl, der zur Führung vollendete. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Kremstaler noch eine Chance aufs 2:0. Ein Freistoß von Kapitän Fezulla Sali ging nur knapp über Tor.

Blitzstart für St. Bernhard

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste einen super Start, gleich mit der ersten Aktion konnten sie ausgleichen. Eine Unaufmerksamkeit in der Rehberger-Hintermannschaft sorgte für das 1:1 durch Christoph Pelikan. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Als alle schon mit einem Unentschieden gerechnet hatten, sorgte der Jungspund Mattis Huber noch für den Auftaktsieg der Rehberger. Nach einem Eckball kam der Ball zu Huber, der sich aus rund 20 Metern ein Herz nahm und genau ins linke Eck traf. St. Bernhard warf in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne, der Ausgleich sollte dem Herbstmeister aber nicht mehr gelingen.

Die Stimmen zum Spiel

Rehberg-Trainer Dominik König: „Es war ein gutes Spiel für die Zuschauer, zu Beginn war St. Bernhard besser. Wir haben dann aber die Kontrolle über das Spiel übernommen. Das Match hätte aber auch Unentschieden ausgehen können.“

St. Bernhard-Trainer Manuel Fettinger: „Ein Unentschieden wäre das typische und verdiente Ergebnis gewesen. Mit der Leistung war ich zufrieden. Es ist jetzt kein Drama, weil wir zum ersten Mal verloren haben."

Rehberg - St. Bernhard / F. 2:1 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Krems-Rehberg, 220 Zuseher, SR Arif Ünlü

Tore:

1:0 Patrick Klaffl (34.)

1:1 Christoph Pelikan (46.)

2:1 Mattis Huber (86.)

Rehberg: T. Weindl, S. Bauer, F. Bauer, M. Kuncl, S. Nikbay, A. Ginghina, F. Sali, B. Doubravsky (90+1. A. Hussaini), M. Huber, A. Plametzberger (62. M. Sava), P. Klaffl (86. D. Molnar); M. Kohl, P. Baumgartner, D. Reisinger

Trainer: Dominik König

St. Bernhard / F.: M. Marstaller - M. Macho - C. Pelikan - F. Führer - A. Pagacovic (HZ. M. Docekal), D. Zotter (78. M. Ploderwaschl) - T. Schleinzer (81. S. Pöhn) - M. Gabler - P. Chalupa, M. Ableidinger - D. Pfeifer (81. M. Wimmer); S. Polt, L. Eichwalder

Trainer: Manuel Fettinger

Karten:

Gelb: Martin Kuncl (77., Foul) bzw. Dominik Pfeifer (68., Foul), Matthias Gabler (83., Unsportl.), Pavel Chalupa (86., Foul), Manuel Fettinger (90+3., Kritik)