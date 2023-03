Knapper Sieg nach klarer Führung

Dabei begann für die Holcmann-Truppe das Spiel nach Maß. Schon nach zehn Minuten konnten die Hausherren erstmals jubeln. David Kominek hatte das 1:0 für die SG erzielt, ein klassisches Eigentor. "Wir waren eine Viertelstunde lang die klar dominierende Elf. Danach riss aber wieder der Faden. Wir haben die Waldviertler weiter im Spiel gelassen", ärgerte sich Holcmann. Danach wurden wieder sehr gute Möglichkeiten ausgelassen. Insgesamt wurde viel zu lässig agiert. Der Pausenstand von 1:0 war klar zu wenig.

Nach einer Kabinenpredigt startete Großweikersdorf mit Volldampf in Hälfte zwei

Trainer Holcmann stimmte seine Truppe auf die zweite Hälft ein - und es schien wieder zu fruchten. "Wir hatten wieder die klare Spielkontrolle. Diesmal ließen wir auch zwei Treffer folgen, doch danach riss der Schlendrian etwas ein." Matthias Arnold und David Aigner erhöhten innert von sechs Minuten auf 3:0 (54., 60.). Das Match schien gelaufen zu sein. "Wir ließen 'einen Toten auferstehen'", meinte Holcmann entsetzt. Das Raabs doch nicht so eine "Daumenlutscher-Truppe" ist bewies einmal mehr Goalgetter Rostislav Samanek. Er brachte die Gäste auf 1:3 (63.) und schließlich gar auf 2:3 (85.) heran. Da begannen die Nerven der Hausherren zu flattern. "Da sah man, dass uns ein Stabilisator fehlt. Die junge Truppe ist sehr gut, doch in manchen Aktionen zu hektisch und zu unerfahren. Heute hat es noch gereicht. Doch gegen stärkere Teams wird das zum Problem werden", merkte Holcmann kritisch an. Dennoch: In Summe ging der Sieg in Ordnung, Großweikersdorf brachte sich selbst nochmal in Schwierigkeiten, man schaukelte den Erfolg über die Zeit.

SG Großweikersdorf / Wiesendorf - Raabs 3:2 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Großweikersdorf, 150 Zuseher, SR Oskar Kokoszka

Tore:

1:0 David Kominek (10., Eigentor)

2:0 Matthias Arnold (54.)

3:0 David Aigner (60.)

3:1 Rostislav Samanek (63.)

3:2 Rostislav Samanek (85.)

SG Großweikersdorf / Wiesendorf: M. Schweida, J. Schauerhuber, N. Pirker, N. Asipi, F. Nagah Fathi Elsayed Rihan, M. Arnold (73. M. Geiger), D. Aigner, S. Heider (77. C. Streit), B. Bokalic, S. Keck, T. Fiedler (86. D. Schüschner); R. Ehn, E. Haftner, T. Heider

Trainer: Gernot Holcmann

Raabs: L. Kucirek - F. Kranzl - C. Sauer, G. Glück, Z. Stepanovsky - T. Fronek, J. Celoud - R. Samanek - S. Hölzl, D. Kominek - J. Fonjga (79. N. Schrittwieser); B. Höfinger, L. Hanko, M. Roßnagl, S. Haidl, M. Deim

Trainer: Slobodan Batricevic

Karten:

Gelb: Fadi Mohamed Nagah Fathi Elsayed Rihan (58., Unsportl.), Manuel Geiger (74., Foul), Samuel Keck (90+2., Foul) bzw. Zdenek Stepanovsky (57., Unsportl.)