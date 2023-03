Kottes zog Gross Gerungs wieder den Zahn

Das Fußball-Jahr begann für die Zwettler Gebietsligisten wieder mit dem direkten Aufeinandertreffen. Warnte Groß-Gerungs-Trainer Ante Plazibat schon im Vorfeld vor dem SCU Kottes, bewahrheiteten sich dessen Befürchtungen beim Derby in der Franz-Grill-Arena. Die Kotteser feierten einen Sieg - wie schon im Herbst.

Damals allerdings war der Sieg eher glücklich, scheiterte Gerungs an der schlechten Chancenauswertung. Diesmal gab es von Beginn weg wenig Zweifel daran, dass Kottes als Gewinner vom heimischen Platz gehen würde. Schon nach einer Viertelstunde besorgte Martin Jez nach einer Flanke aus dem Halbfeld die Führung. Die Heimischen kontrollierten zunächst das Spiel weiter.

Gerungs offensiv zu harmlos

Erst zur Halbzeit hin kamen die Groß Gerungser, die kurzfristig auch auf Stürmer Jonas Schulner verzichten mussten, etwas auf, näherten sich auch einige Male dem Tor. Meist wurden die Angriffe aber nicht konsequent fertig gespielt. Und wenn doch, dann war Florian Bur auf seinem Posten.

Nach der Pause setzte sich der Trend noch etwas fort. Bis zur 56. Minute: Da schickte Clemens Höllerschmid David Rester durch die Mitte auf die Reise und der stellte auf 2:0. Das war die Vorentscheidung. Kottes erlangte wieder die volle Kontrolle über das Spiel, Rester erhöhte in der Schlussphase per Kopf noch auf 3:0.

Stimmen zum Spiel:

Markus Führer, Sektionsleiter SCU Kottes: „Wir sind natürlich happy. Ein guter Saisonstart ist sehr wichtig. Wir haben heute in den entscheidenden Phasen die Tore gemacht, hatten Gerungs weitgehend gut im Griff. Sie sind nur vor der Pause etwas aufgekommen, hatten auch Möglichkeiten.“

Ante Plazibat, Trainer USV Groß Gerungs: „Ich hab gewusst, was da auf uns zukommt. Kottes ist eine sehr gute Mannschaft, die sich gegenüber dem Herbst gesteigert hat, eine gute Mischung aus jungen und routinierten Spielern in der Mannschaft haben. Aber bei der Mannschaft sind meine Warnungen offenbar nicht angekommen. Kottes hat uns mit Pässen in die Tiefe ausgespielt. David Rester etwa haben wir nie in den Griff bekommen. Das war eine absolut verdiente Niederlage.“

Kottes - Groß Gerungs 3:0 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Kottes, 120 Zuseher, SR Nebi Güclü

Tore:

1:0 Martin Jez (15.)

2:0 David Rester (56.)

3:0 David Rester (82.)

Kottes: F. Bur - L. Hellerschmid - G. Steinbacher - D. Frühwirth - D. Rester (86. F. Weidenauer) - C. Höllerschmid - M. Jez - R. Schwarz - M. Sekora (59. A. Bodnar) - R. Rössl (71. M. Hammerl) - M. Reinthaler; J. Bernleitner, N. Steinbacher, J. Ehn

Trainer: Franz Höllerschmid

Groß Gerungs: R. Pfeiffer - S. Katzenschlager, L. Pichler - M. Scharitzer - P. Elias (69. N. Atteneder) - S. Schulner - A. Hajek - H. Katzenschlager - L. Menhart, S. Katzenschlager, M. Hofbauer; J. Friedl, J. Rockenschaub, F. Kienast, J. Schulner, M. Friesinger

Trainer: Ante Plazibat

Karten:

Gelb: Michael Sekora (21., Foul), Gabriel Steinbacher (45+1., Unsportl.), Raphael Schwarz (65., Foul) bzw. Hannes Katzenschlager (37., Foul), Samuel Schulner (46., Foul), Robin Pfeiffer (85., Unsportl.)