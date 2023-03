Punkteteilung im Keller-Derby

Sowohl die Waldviertler als auch die Wachauer mussten im ersten Spiel punkten. Nur ein Zähler trennte die beiden Mannschaften vor dem Spiel. Den besseren Start in die Begegnung erwischten die Gäste. Innenverteidiger Michael Menhart setzte mit einem hohen Ball Stefan Gruber in Szene, der den Ball per Direktabnahme im Tor unterbrachte und für die Führung nach 10 Minuten sorgte. Die Gföhler brauchten aber nicht lange, bis sie sich von dem frühen Rückstand erholten. In der 28. Minute gelang der Mannschaft von Neo-Trainer Manuel Zeilhofer bereits der Ausgleich. Nach einem Fehlpass von Michael Menhart traf Legionär Martin Barta genau ins lange Eck. Der Ausgleich brachte die Hausherren besser ins Spiel, richtig zwingende Chancen konnten sich die Waldviertler aber auch nicht erspielen.

Wenige Chancen in der zweiten Hälfte

Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse konnten sich beide Mannschaften in der zweiten Hälfte kaum Möglichkeiten auf ein Tor erspielen. Die Gäste aus Weißenkirchen hatten mehr Spielanteile, die Überlegenheit konnten die Wachauer aber nie ausspielen. Nach einem Kopfball rettete die Latte einmal für Gföhl. Michael Dietl und Thomas Steinbauer vergaben noch gute Chancen für die Heimischen. Am Ende bleib es aber beim gerechten Unentschieden.

Die Stimmen zum Spiel

Gföhl-Trainer Manuel Zeilhofer: „Es war kein hochkarätiges Spiel, aber trotzdem spannend. Der Platz war sehr schwer zu bespielen. Für mich war es am Ende eine gerechte Punkteteilung.“

Gföhl - Weißenkirchen 1:1 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Gföhl, 245 Zuseher, SR Markus Winkler

Tore:

0:1 Stefan Gruber (10.)

1:1 Martin Barta (28.)

Gföhl: M. Pauser, P. Gerstl, M. Simlinger, P. Juhos, S. Stefanec, M. Barta, C. Hahn, M. Steiner, T. Steinbauer, T. Simlinger (70. S. Mayerhofer), M. Dietl; A. Simlinger, N. Binder, D. Futterknecht, M. Lang, F. Hahn

Trainer: Manuel Zeilhofer

Weißenkirchen: J. Schmied, M. Machherndl, A. Menhart, P. Skopek, D. Plametzberger, S. Gruber, D. Vacek (70. A. Bock), S. Fasching, V. Tomecek, T. Binar, M. Menhart; G. Frühwirth, M. Wolf, D. Stundner, P. Skopek, T. Heinzle

Trainer: Christian Karl

Karten:

Gelb: Manuel Steiner (75., Foul) bzw. Michael Menhart (58., Kritik), Andreas Menhart (86., Kritik)