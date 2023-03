Traumstart für Absdorf

Grafenwörth musste mit Aigner und Posavac zwei Defensivspieler vorgeben, die Coach Strugalioski eigentlich auf der Rechnung gehabt hätte. Sonst gingen beide Mannschaften in der vorgesehenen Besetzung ans Werk. Bereits nach zehn Minuten kam der Knackpunkt: Dober trat nach einem strittigen Pfiff zum Elfmeter an und versenkte eiskalt. Danach war Absdorf klar überlegen, kam besser in die Zweikämpfe und spielte sehr diszipliniert aus einer gesicherten Defensive heraus, während Grafenwörth es mit hohen Bällen versuchte, was nicht dem vorgegeben System des Trainers entsprach. Noch in der ersten Halbzeit stellte Nuhsbaumer mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze ins Kreuzeck auf das verdiente 2:0.

Absdorf spielte sich in einen Rausch

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht. Absdorf übernahm immer mehr die Kontrolle. Grafenwörth konnte nur zwei Halbchancen verzeichnen, während die Gäste hochprozentig verwerteten. Spätestens nach dem 3:0 durch Weidlinger in der 61. Minute wardas Spiel gelaufen und die weiteren Treffer von Niklas Figl und Wesley Mateus waren nurmehr die Kirsche auf dem Eisbecher.

"Gratulation an Absdorf, das war eine sehr starke Leistung. Wir müssen uns jetzt an der Nase nehmen und besser werden. Ich erwarte mir eine Reaktion der Spieler im Training," so Grafenwörth-Coach Strugalioski.

"Der Elfmeter war zwar schmeichelhaft, danach waren wir aber klar besser. Es ist uns heute aber auch alles aufgegangen und es sind uns Treffer gelingen, die dir in anderen Spielen nicht gelingen," war Absdorf-Coach Christian Schragner zufrieden.

Grafenwörth - Absdorf 0:5 (0:2)

Sonntag, 26. März 2023, Grafenwörth, 251 Zuseher, SR Marcus Pottendorfer

Tore:

0:1 Andreas Dober (10., Elfmeter)

0:2 Nico Nuhsbaumer (27.)

0:3 Oliver Weidlinger (61.)

0:4 Niklas Figl (69.)

0:5 Wesley Mateus Leal Barnaske (70.)

Grafenwörth: P. Aigner - L. Fürlinger (80. Y. Akkus), M. Djordjevic - F. Riegler, G. Kotchev, R. Caljkusic, S. Löffelmann - M. Grünberger, M. Lucic (HZ. M. Gmeiner) - M. Micanovic, M. Steiner (73. P. Deutsch); S. Husovic, L. Nagy, S. Berger

Trainer: Alija Strugalioski

Absdorf: S. Stippl - M. Eckhart (75. M. Kadic) - O. Weidlinger, M. Schwarz - M. Lembacher - N. Nuhsbaumer (59. F. Märkt), M. Breuer - N. Figl (75. M. Hoch) - F. Fiedler (59. W. Leal Barnaske) - A. Dober, M. Schütz; D. Guttmann, S. Schörg

Trainer: Christian Schragner

Karten:

Gelb: Stefan Löffelmann (40., Foul), Marko Micanovic (67., Unsportl.) bzw. Nico Nuhsbaumer (56., Unsportl.), Niklas Figl (58., Unsportl.), Andreas Dober (70., Unsportl.), Michael Eckhart (72., Foul)