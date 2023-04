Klare Sache für den Tabellenführer

Werbung

St. Bernhard - Heidenreichstein 4:1. Nach dem 1:2 in Rehberg zum Rückrundenauftakt, was zugleich die erste Saisonniederlage bedeutete, meldete sich Tabellenführer St. Bernhard eindrucksvoll zurück: Beim 4:1-Heimsieg wurde Gegner Heidenreichstein keine Chance gelassen.

Trainer Manuel Fettinger erklärt die Taktik: „Wir wollten den Gegner früh unter Druck setzen und so zu Fehlern zwingen.“ Der Führung ging aber dennoch ein schöner Angriff voraus: Pelikan wurde final in der Mitte bedient, ein Schuss aus der Drehung bedeutete das 1:0 nach zehn Minuten. Danach plätscherte das Spiel vor sich dahin, neutralisierten sich beide Teams weitgehend in Halbzeit eins. Knapp nach Wiederanpfiff: Freistoß St. Bernhard, knapp außerhalb des Strafraums: Daniel Zotter trat an und versenkte den Ball – 2:0 (51.). Lange konnten sich die Gastgeber auf dieser komfortablen Führung nicht ausruhen. Bei einer Flanke konzentrierten sich die Hausherren alle auf die kurze Ecke, im Hintergrund lauerte Bartejs und verkürzte per Kopf (55.).

Doppelschlag sorgte für klare Verhältnisse

In dieser Phase kam Heidenreichstein nun etwas auf, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Ein Doppelschlag des Tabellenführers sorgte schlussendlich für klare Verhältnisse: Zunächst versenkte Ableidinger erneut einen Freistoß im Netz (69.), ehe es mit dem nächsten Angriff auch schon 4:1 stand. Heidenreichstein verlor nach dem Anstoß den Ball, Wimmer gewann einen entscheidenden Zweikampf im Strafraum, legte quer auf Pelikan, der nur noch einschieben musste.

„Ein verdienter Sieg, der auch in dieser Höhe gerechtfertigt ist“, sagt St. Bernhard-Trainer Manuel Fettinger.

Tore: Heim Maximilian Ableidinger (69., Freistoss), Heim Christoph Pelikan (10.), Heim Christoph Pelikan (70.), Heim Daniel Zotter (51., Freistoss), Gast Petr Bartejs (55.)

St. Bernhard / F.: Marco Marstaller, Matthäus Macho, Christoph Pelikan, Michal Docekal, Florian Führer, Daniel Zotter, Tim Schleinzer, Matthias Gabler, Pavel Chalupa, Maximilian Ableidinger, Dominik Pfeifer, Jonas Reiss, Stefan Pöhn, Laurenz Eichwalder, Manfred Wimmer, Alex Pagacovic, Mario Ploderwaschl, Manfred Wimmer (61. statt Michal Docekal), Stefan Pöhn (75. statt Tim Schleinzer), Alex Pagacovic (75. statt Matthäus Macho), Mario Ploderwaschl (80. statt Daniel Zotter)

Heidenreichstein: Patrick Brantner, Radim Koutny, Tomas Beranek, Oliver Flicker, Stefan Flicker, Lukas Flicker, Petr Bartejs, Dominik Simon, Ondrej Berky, Jiri Prchal, Laurin Sowa, Adrian Hell, Carl Strohmayer, Niclas Ludwig, Stefan Futterknecht, Manuel Pichler, Marcel Katzian, Niclas Ludwig (75. statt Dominik Simon)

Karten: Florian Führer (64. Gelb Foul), Oliver Flicker (44. Gelb Unsportl.), Laurin Sowa (69. Gelb Foul)