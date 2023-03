Wird Wesley zum „Tropensturm“?

Auch in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel geht es am kommenden Woche wieder mit dem Ligabetrieb los. Die Bezirksvereine sind allesamt in der Verfolgerposition und wollen St. Bernhard den Titel noch streitig machen. Gleich in der ersten Runde gibt es mit Grafenwörth-Absdorf einen Derbykracher als Leckerbissen, während Großweikersdorf/Wiesendorf daheim gegen Raabs antritt.

Grafenwörth sieht sich gerüstet. Das Team aus Grafenwörth geht mit einer breiten Brust in die Frühjahrssaison, wie Trainer Alija Strugalioski betont: „Wir haben uns verändert und im Winter wirklich hart an uns gearbeitet. Das Team kann mit viel Selbstvertrauen in die ersten Spiele gehen und wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken, auch nicht vor Absdorf oder St. Bernhard,“ lässt der Coach wissen.

In den Testspielen gab es bei Grafenwörth Licht und Schatten. Nach drei Spielen ohne erzielten Treffer, kam der Offensivmotor bei der Generalprobe mit einem 6:1 gegen Sitzenberg wieder ordentlich auf Touren.

Absdorf wieder „brasilianisch“. Die Bombe platzte letzte Woche. Ein „Zuckerhutkicker“ feiert sein Comeback beim SV Absdorf. Wesley Barnaske is back! Der Brasilo bestritt im Herbst einige Partien für die Schmidataler, musste aber wieder zurück in seine Heimat. Jetzt ist er wieder da. „Mit Wesley wollen wir den letzten Puzzlestein zum Meistertitel legen“, sagen Obmann Martin Hofbauer und Mario Krumpöck, der Sportvorstand unisono. Die Vorbereitung verlief programmgemäß, das Ziel ist der Meistertitel - und damit wird gleich der Beginn gegen Grafenwörth zu einem vorentscheidenden Spiel. „Wir haben das Selbstvertrauen, auch diese Hürde zu meistern“, gibt sich Hofbauer selbstbewusst.“ Als größten Konkurrenten sieht der Sportvorstand Grafenwörth und Großweikersdorf. „Wir müssen ohnehin St. Bernhard schlagen, ob sie noch mal so einen Lauf haben, wird sich erst weisen.“ Der Fokus gilt dem Start gegen Grafenwörth.

Großweikersdorf/Wiesendorf als „Hecht im Karpfenteich. Wie stark die SG Großweikersdorf/Wiesendorf wirklich ist, werden erst die Meisterschaftspartien zeigen. „Ich bin grundsätzlich mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden. Wir werden sehen, wie sich die Abgänge auswirken. Die Mannschaft ist sehr lernwillig - wir können jedem Gegner wehtun“, zeigt sich Coach Gernot Holcmann kämpferisch. Ob das zu einem Kampf um den Meistertitel reicht, werden die Matches gegen die unmittelbaren Konkurrenten zeigen. „Wir sind aber sicher nicht mehr Favorit. Was mich freut ist die Genesung von Matthias Heider und Christoph Streit. Weiterhin krankheitsbedingt fällt Chris Wieser aus“, verrät Holcmann mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Für Holcmann ist auch noch Langenlois ein ernstzunehmder Kandidat auf den Titel!

Keine Nachrichten aus Gebietsliga Nordwest-Waldviertel mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden